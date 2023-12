Ennyi volt: a hatalmas bukás után bezár a The Day Before stúdiója

Az Fntastic, a The Day Before című MMO-nak indult, de végül nem MMO-ként kiadott játék mögött álló csapat bejelentette, hogy bezárja a stúdiót, mindössze négy nappal a cím korai hozzáférésű Steam-indulása után.

"A mai napon bejelentjük az Fntastic stúdió bezárását" - áll a hivatalos tájékoztatásukban és úgy folytatják, a The Day Before anyagilag megbukott és. Minden befolyt bevételt a partnereik felé fennálló tartozásaik kiegyenlítésére fordítják.Írnak még arról is, szerettek volna új javításokat kiadni, hogy a játékban rejlő teljes potenciált bemutassák, de nincs meg a finanszírozásuk. Hozzátették, jelenleg a The Day Before és a Propnight jövője ismeretlen, de a szerverek továbbra is működni fognak, a közlemény így zárul: "Elnézést kérünk. [...] A játékok létrehozása hihetetlenül nagy kihívást jelent."