Ezek voltak szerintünk 2022 legjobb videojátékai

Sajnos a koronavírus még az idén is éreztette a hatását, viszont rengeteg remek videojátékkal és élménnyel lettünk gazdagabbak idén is. A Sony elképesztő iramot diktált idén, ami a toplistán is meglátszik, számos PlayStation-exkluzív cím végzett előkelő helyen a listánkon, amely a Game Channel 2022-es játéktesztjei alapján készült. Nehéz is volt a választás, hiszen rengeteg játék végzett 90% fölött, de mi azért vettük a fáradságot és összeszedtük nektek egy listába, hogy mik is volt a a Game Channel szerkesztősége szerint 2022 legjobbjai!

A lassan hat éve tartó Total War: Warhammer epikus története méltó lezárást kapott a Total War: Warhammer III-al, ami minden technikai hibája és helyenként már megkopott grafikai megoldásai ellenére még mindig egy remek RTS-élményt tud nyújtani a játékosok számára. Számos új frakció, valamint egy epikus kampány is érkezett, idén nyáron pedig friss tartalmakkal, új lordokkal bővült ki a játék, megérkezett a Champions of Chaos DLC, szóval panaszkodni továbbra sincs okunk. Amikor már azt hittük, hogy a LEGO már nem tud újat mutatni nekünk, az év egyik nagy meglepetéseként befutott a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. A játék ugyan nem reformálta meg a műfajt, kihívást pedig csak nyomokban tartalmaz, viszont a gyermeki humor és a brutális tartalom mindenért kárpótolt minket. Autentikus Star Wars hangulat, számos újítás, rengeteg meglátogatható bolygó és a filmekből ismerős újragondolt jelenetek várnak majd ránk, kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlott kikapcsolódás az ünnepekre! Minden évben morgunk azon, hogy az aktuális CoD epizód semmiben sem változott az elődjéhez képest, erre válaszul idén az Activision lépett egy merészet a Call of Duty: Modern Warfare 2-vel. Az új epizód 100%-ra pörgette az akciót, kaptunk egy ütős kampányt, valamint apró finomításokat a multiban. Technikailag sajnos akadtak problémák, viszont a multiplayer rész még mindig elképesztően szórakoztató, szóval az új irány mindenképpen bizakodásra adhat okot. Nem is kérdés, rajta a helye a listán! A FromSoftware csapata a Dark Souls 3 után egy nyitott, kegyetlen szörnyekkel és brutális bossokkal teli világba kalauzolt el minket idén, az Elden Ring pedig nem is hozott szégyent a szivatós elődökre. Az alapok szinte változatlanok maradtak, viszont az apróbb újítások, a lovaglás, a hatalmas, immáron szabadon bejárható nyílt világ pont annyi újdonságot hozott magával, hogy nem húzzuk a szánkat. A nehézség még mindig brutális, néhány boss pedig indokolatlanul erős, viszont a sötét fantasy világ pillanatok alatt képes magába szippantani az embert. Mazochistáknak kötelező darab! Voltak kétségeink és kérdéseink, amikor a Ubisoft úgy döntött, hogy a következő Rainbow Six játékban nem lesz PvP mód, pusztán PvE. Szerencsére a Rainbow Six Extraction sikeresen ránk cáfolt, a Chimera paraziták elleni harc pedig roppant élvezetesre sikeredett. A játékmenet pont annyit változott, hogy érdekes és dinamikus maradjon, számos új játékmódot és nehézségi szintet kaptunk, a grafikai prezentáció pedig egészen hangulatosra sikeredett. Talán egyedül a PvP mód hiányzik, de ezúttal megengedőbbek voltunk, hiszen a Rainbow Six Extraction így is egy remek program lett végül. Nehéz dolga volt a Nintedo-nak, miután bejelentették a nagysikerű körökre osztott stratégiai játékuknak, a Mario+Rabbids: Kingdom Battle folytatását, ami 2017 egyik nagy meglepetése volt. A Mario+Rabbids: Kingdom Battle fogta a megszokott formulát és ahol tudott, ott finomított rajta. Az őrült nyulak továbbra is elképesztően szórakoztatóak, a sztorit továbbra sem lehet komolyan venni, viszont a néhány bosszantó apróságot leszámítva még mindig hosszú órákra képes lekötni az embert. Így kell kérem folytatást készíteni! A Gran Turismo név évek óta egyet jelent a kikezdhetetlen minőséggel, a széria idén egy közel tökéletes epizóddal jelentkezett ismét. A Gran Turismo 7 elképesztő látványvilággal farolt be a PlayStation konzolokra, temérdek vezethető járgány, számos beállítási, testreszabási funkció, valamint parádés vezetési élmény várt ránk a legújabb részben. Sajnos nem lett tökéletes az élmény, a pályák lehettek volna jobban kidogozottabbak, viszont ez nem von le abból a tényből, hogy a Gran Turismo 7-nek bérelt helye van ezen a listán. Igazából itt egy kicsit gondban voltunk, hiszen a nagy remastered áradatban nehéz volt kimazsolázni, hogy melyik játéknak van helye a listán. A választásunk végül a The Last of Us Part 1-re esett, ami a PlayStation 3 után immáron a harmadik generáción teszi tiszteletét. Joel és Ellie szívszorító kalandja a teljesen újradolgozott átvezetőkkel még nagyobbat üt, szerencsére a megszépített, részletgazdagabb külcsín mellett a játékmenet finomhangolására és rengeteg apróságra is tudtak figyelni a készítők. Az árazással kapcsolatban lennének kérdéseink, viszont olyan minőségi munkát végeztek a fejlesztők, hogy le a kalappal előttük! A Horizon Forbidden West a nagy előd sztoriját folytatja, teszi mindezt még látványosabb és grandiózusabb formában. A látvány még részletgazdagabb lett, a játékmeneten terén pedig éppen annyi újdonsággal, új tárggyal, kiegészítővel és fegyverrel gazdagodtunk, hogy ne érezzük egy pillanatig se önismétlőnek Aloy legújabb kalandját. Akadtak ugyan technikai problémák a játékkal, viszont a rengeteg tennivaló, a gyönyörű tálálás és a szerethető főhősnő ezúttal a lista dobogós helyére röpítette a programot. A Plague Tale: Requiem az Innocence történetének a fonalát veszi fel, Amicia és Hugo legújabb kalandja pedig van olyan szívbemarkoló és drámai, mint az elődje. Látvány tekintetében is sikerült felnőni az elvárásokhoz, a játékmenetbeli újítások, a "craft" rendszer, valamint az elődjénél jóval nyitottabb játéktér rengeteget dobott a patkányos programon. A combos rendszerkövetelményt és a technikai problémákat leszámítva A Plague Tale: Requiem egy méltó folytatás, ami a saját lábán, önállóan is képes megállni a helyét. A 2018-as God of War ismét visszahozta a köztudatba Kratost, az idén novemberben debütáló God of War Ragnarök pedig elhozta nekünk a skandináv világvégét. Lehet vele vitatkozni, viszont az tény, hogy a Santa Monica Studio játékának idén nem akadt kihívója. Játékmenet terén ugyan nem találja fel újra a spanyolviaszt, viszont a közel tökéletesre polírozott harcrendszere, az epikus története, a pazar, a PlayStation konzol képességeit 100%-ig kihasználó skandináv látványvilága feledtette velünk minden esetleges hibáját.Teszt: God of War Ragnarök teszt Minden a játékról: God of War Ragnarök adatlap Ha csak pontszámokat néznénk, a listán lenne még a helye az alábbi játékoknak:Persona 5 Royal (PS5) 9.5God of War (PC) 9.3Uncharted: Legacy of Thieves Collection 9Marvel's Spider-Man Remastered (PC) 9Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PC) 9Sackboy: A Big Adventure (PC) 8.8Spider-Man: Miles Morales (PC) 8.5Ezek lettek volna a Game Channel magazin idei kedvenc játékai, bízunk benne, hogy nem maradt senkinek sem hiányérzete a listát olvasva - ha mégis úgy érzed, Te mást is feltennél még rá, ne habozz megírni. Minden kedves olvasónak, a kommentszekcióban pedig várjuk a hozzászólásokat, hogy ki milyen játékkal pihen majd a fa alatt.