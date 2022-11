Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) teszt

A Call of Duty játékokkal valahogy hasonlóan vagyok, mint a minőségibb, évről évre megjelenő sport címekkel. Tudom, hogy jön, várhatóan nem lesz teljesen selejt, de az ingerküszöbömet semmilyen formában sem lépi át. Jó, ez nem igaz, mert meglepően kellemeset szórakoztam a Vanguarddal és a 2017-es világháborús etappal, de például a Black Ops vonal egyáltalán nem mozgat már, holott alapvetően jobbak az értékeléseik. A 2019-es, kvázi rebootolt Modern Warfare ellenben a nagyon kellemes meglepetések közé tartozott.

Az eredeti MW (2007-es megjelenés, atyaég) teljesen új szintre emelte a filmszerű akciójátékokat. Olyan elképesztő hangulata volt, hogy szem nem maradt szárazon tőle. És igen, az újrahúzás is kifejezetten jól sikerült - noha a kvázi előd által támasztott elvárásokat nem ugrotta meg, de azért közel volt hozzá. Ennyi bevezetés után gondolom kitaláltátok, hogy befutott hozzánk a Call of Duty: Modern Warfare 2 tesztpéldánya, mi pedig jó alaposan megvizsgáltuk és én lettem a szerencsés aki ítéletet mondhat fölötte.A szingli részt még Early Access-ben nyomtuk végig, de a multival meg kellett várni a hivatalos megjelenést, hiszen akkor élesedtek a szerverek. Ami biztos, hogy egy jó és kompakt címet kaptunk az Infinity Ward-tól. Persze messze nem hibátlan, vannak benne mind tartalmi, mind pedig egyéb hiányosságok,

Most sopizunk vagy kémkedünk?

A felépítés pontosan olyan, mint a három évvel ezelőttinek, azaz van egy szingli kampány, klasszikus multiplayer valamint a Spec Ops missziók sem hiányoznak, ahol egy haverunkkal kell boldogulnunk egymás segítve. A korongon/kódon ott lesz az amúgy ingyenes Warzone 2.0 is, viszont ezSzóval komplett a csomag, amit ajánlanak a nem kevés pénzünkért cserébe és úgy voltam vele, ha nem lesznek nagyon idióták a fejlesztők, akkor várhatóan kellemesen fogok szórakozni tesztelés közben. Így is lett. A sztori közvetlen folytatása az elődnek: a Task Force 141 tagjaival élünk át elég hajmeresztő kalandokat. Rögtön a kezdésnél Ghost-ot irányítjuk (a plakátokról visszanéző, meglehetősen marcona figura), aki asszisztál egy precíziós rakéta csapáshoz. A támadás sikeres, meghal egy necces iráni tábornok - ez persze nem marad megtorlatlanul, mert a helyettese, Hassan Zyani túléli ezt és bosszút esküszik.Aztán persze elkezd bonyolódni az egész,. Nyilván nem szabad Oscar gyanús forgatókönyvre számítani, ezerszer ismert panelekből építkezik az elbeszélés, de ettől függetlenül még szórakoztató és hatásos. Összesen 17,rövidebb-hosszabb misszió vár ránk, ami nehézségtől függően olyan 8-10 órányi szórakozást kínál. Ez szerintem teljesen korrekt, nincs feleslegesen elnyújtva, ugyanakkor lehetőséget ad a variációra is.

Fussál Ghost, az Isten áldjon meg!

Kicsit olyan érzésem volt végig, mintha ez egy szerelmes levél lenne a korábbi epizódokhoz és egybe gyúrták volna azokat a szegmenseket, amiket imádtunk, pluszban egy picivel természetesen hozzátéve. Így használjuk majd megint a legendás rejtőruhát, a ghillie suite-ot, de akik imádták a "Clean House" missziót, velem együtt tapsikolnak majd örömükben.Lehetne még bőven sorolni a hasonlóságokat, de inkább nem lövök le komolyabb poént. Persze nincs kolbászból a kerítés:, illetve azért akad pár küldetés amiknek igen erősen töltelék szaga van és pár perc alatt le is zavarhatóak (Amszterdam, rád gondolok elsősorban). Kezdésnek a Hardened nehézséget választottam, úgy volt benne kihívás tisztességgel. Mivel a legtöbb aktív konzolra megjelent a stuff, így a külcsín azért kérdéses volt.Nálunk a PS5 verzió járt teszten, de elérhető a korábbi Sony masinára, a megszokott Xbox párosra és PC-re is. A nextgen gépeken meglepően jól néz ki a játék: a környezet minden változatosságával együtt remekül kidolgozott, a főszereplőkre pedig érezhetően komoly hangsúlyt fektettek. A fegyverek, páncélok, kiegészítők természetesen elég badass külsőt kölcsönöznek mindenkinek (az ellenfeleknél is ez a helyzet).

A tesztoszteron mérő kissé kiakadt

De jók a különféle effektek, a. CoD-hoz képest a fizikai is "élethű" - érezhetően van súlya a különféle flintáknak, pluszban amikor mesterlövészkedünk valamennyire a környezetünket is figyelembe kell venni. Nyilván nem egy szimulátorral van dolgunk, de ugye a CoD sosem erről szólt. Állítólag a mesterséges intelligenciával rettentően sokat foglalkoztak.Azt mondanám, hogy kis mértékben ez észrevehető, mert komolyabb nehézségi fokon már nem csak agyatlanul belesétálnak a tűzvonalba, hanem megpróbálják kihasználni a túlerejüket, fedezékbe kényszerítenek közben meg oldalról becserkésznek. Néha. Technikai oldalról hasonló jókat tudok mondani a kampányról. Nagyon stabilan fut, nem akad, nem szaggat még a nagyobb hirignél sem.Apróbb bugokkal találkoztam ugyan, de semmi komolyabb gubanc nem volt. A képfrissítés nincs 60 FPS, de a harmincnál meg nagyobb, szóval valahol a kettő között ingadozik. A PC-s kollégák ebből a szempontból nyilvánvaló előnyt élveznek, mert ők kedvük szerint paraméterezhetik a játékot. Ami ellenben negatívum (de PS5 specifikus), hogy a. Néha picit nehezebb célozni meg meghúzni a ravaszt, de ennyiben ki is merül.

Na, kinek a pömpölőjét vigyem el?

A hangokat viszont muszáj kiemelnem. A férfi főszereplők szinkronja iszonyú erőteljes, már-már a komikusság határát súrolva. A rekedt, mély, erős bariton nyilván adott, pont mint amit a külsejük alapján el tudsz képzelni. Arra viszont nem voltam felkészülve, hogy milyen brutálisan szólnak a fegyverek.Alapvetően fejhallgatóval játszom és amikor a játék felkínálta, hogy adjon-e kakaót erre a kimenetre, gondoltam miért ne. Aztán ahogy megszólaltak körülöttem a különböző kaliberű dolgok, csak kapkodtam a fejem. Nagyon komoly! Nade, nézzük hogy mi a helyzet a multival. A Spec Ops igazából csak fizikálisan van jelen, bár tény, hogy jobb a helyzet mint az MW-nél volt.: a Low Profile nevűről sajnos nem tudok nyilatkozni, mert a teszt alatt egyszerűen nem lehetett elindítani. A másik kettő szinte ugyanolyan, csak a Denied Area-ban célzottan kell megsemmisíteni valamiket, a Defender pedig kvázi horda mód. Kicsit sajnálom hogy ennyivel elintézik ezt, mert a korábbi epizódokban imádtuk a barátaimmal ezt és napokat tudtunk elmarhulni, dehát ezt kell szeretni 2022 végén. A sima multi bizonyos szempontból izgalmasabb, de egyben nevetségesebb mint bármi, amit a CoD-tól láttam. Kezdjük a jóval.

Én csak ülök itt és merengek

A pályák mérete érezhetően kisebb lett, így a 6v6 meccsek kapták a főszerepet. Jelen pillanatban tizenhárom térképet kapunk, amiből nyolc a fentebb említett meccsekre fókuszál, míg a maradék öt a Ground War-t preferálja. Vannak közöttük jobbak és rosszabb is - ebből a szempontból hozzák a CoD átlagot.A külcsín ellenben teljesen rendben van,. A Crown Raceway például az egyik legszebb, amit multis környezetben láttam. Egy boxutcát képzeljetek el, háttérben pedig egy nagyváros esti fényeivel. Brutálisan szép autók között zajlik az eksün, miközben gyönyörködhetünk az ég színeiben is. A játékmódok tekintetében szintén van pár újdonság.A Prisoner Rescue és a Knockout ismerős lehet máshonnan (Rainbow Six Siege, köhömm), míg a 64 főt támogató Ground War mellett jött egy úgynevezett Invasion, ami egy kibővített TDM. Ez pont a fele játékos állományt támogatja, ráadásul mindkét csapatban van 12 bot is, érdekes egyveleget alkotva ezzel. Ezeken kívül sajna minden más szinte a régi olyanokkal mint a Team Death Match, Domination meg a többi. Ami a játékmenetet illeti, a legnagyobb változás, hogy átdolgozták a Gunsmith-t.

Nem, kapitány, te mész előre

A különféle puskákat, ráadásul a szinteket is jóval lejjebb vitték. Így lehetséges, hogy bő egy óra alatt ki tudunk farmolni mondjuk egy shotgunt és ha cserélni szeretnénk, akkor már alapból minden elérhető lesz az új típusra is. Ha ezzel megvagyunk, akkor azért nem ért véget a folyamat, mert ezeket a kiegészítőket még tovább fejleszthetjük, paraméterezhetjük, tovább finomítva a játékstílusunkon.Szintén plusz pont, hogy az idióta, csúszkáló-ugráló stílus "kedvelői" jó nagy delay-jel célozhatnak ha éppen kijönnek ebből a mozgási fázisból. Érezhető, hogy próbálják finomítani a rendszert, viszont ennek van pár elég komoly hátulütője is. Az első, ami meg fogja keseríteni az életünket azok az ordenáré bugok. Bár érkezett már néhány patch és jobb a helyzet mint a launch napján volt, deSűrűn előfordulnak a meccs közbeni crash-ek, ordenáré lagok illetve magának a rendszernek az összeomlása is. Három évnyi fejlesztés alatt azért elég necces egy ilyen technológiai kezdet. De ez csak egy, ugyanis alapvető dolgokat nem sikerült belepakolni a multiba. Gondolok itt a Barakkra, ahol a fejlődésünk szempontjából alapvető dolgok voltak nyomonkövethetőek. De ranglisták sincsenek, sem pedig kitüntetések, illetve a cross-playt sem lehet kikapcsolni.

Te nekünk ne szólj hogy mit csináljunk, majd mi azt tudjuk

Ezt tetőzi, hogy valami lelkes designer újragondolta a menüket. Komolyan, a sötét középkorban is tudtak már ennél átláthatóbb és felhasználóbarát felületet kódolni. A hab a tortán pedig hogy a korábbi Hardcore Playlist egyszerűen nincs. Pontosabban Tier 1 néven, a Warzone 2.0-val együtt érkezik majd.Szóval, ahogy látjuk, a Modern Warfare 2 még erősen tákolásra és támogatásra szorul. Az egyszemélyes kampány hellyel-közzel remekül sikerült és alapvetően az online multiplayer is szórakoztató. Jók a finomítások, vannak érdekes módok, a Ground War pedig pontosan olyan szórakoztató, mint volt. Az viszont fejvakarásra ad okot, hogy ennyi mindent kihagytak indításnak, illetve az még problémásabb hogy technikailag ennyire gatya az egész három év fejlesztés után.Ettől függetlenül a végső pontszámban megajánlok neki egy nyolcast, amiben benne van minden reményem a gyors foltozásban. A rajongók nyugodtan raboljanak rá, de a single részt igazából mindenkinek ajánlani tudom, aki egy kicsit is szereti az ilyen jellegű lövöldözős anyagokat.