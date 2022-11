God of War Ragnarök teszt

Lehet szépíteni, meg csűrni-csavarni, de az igazság az, hogy a Sony belső stúdiói egyszerűen képtelenek hibázni. Nem tudom, hogy a munkakörülmények mások, vagy a fejesek nem támasztanak irreális időkorlátokat, esetleg az egész projektet levezénylő figura ennyire képzett. Nyilván nem véletlen, hogy az exkluzív címek olyan elképesztő minőséget produkálnak, amilyenektől szem nem marad szárazon. Így volt ez a Last of Us, az Uncharted, a Ratchet & Clank, valamint a 2018-as God of War esetében is.

Kratos egy kicsit kilóg ebből a sorból, bár a TLoU erőszakos világa éppenséggel nem áll messze tőle. Adott egy brutális, már-már végletekig kegyetlen spártai harcos aki a bosszúvágya és féktelen haragja miatt tulajdonképp ledarálta a görög mitológia minden szörnyét és istenét, hogy közben ő maga is azzá váljon. Itt vette fel a fonalat a kvázi folytatás, mégis valamennyire reboot: hősünk hátat fordítva sötét és vérrel terhelt múltjának, ami egy jódarabig össze is jött neki.Megszületett fia, Atreus és úgy tűnt hogy sikerült elfeledtetni mindenkivel hogy mi történt korábban. Aztán sajnos meghalt Faye, a felesége, akinek egyetlen kívánsága volt: a világ legmagasabb pontjáról szórják szét hamvait. Így kezdődött tehát a nagy előd, ami mind PS-en, mind pedig PC-n elképesztő sikert ért el, teljes joggal. Kis túlzással a fél világ várta a bejelentett folytatást, a Ragnarököt - láthatjátok hogy nem hiába,

Nahát, nagyra nőtt kutymók

Mielőtt belefognék a tesztbe,néhány disclaimer. Egyrészt van jópár olyan motívum (főleg a sztoriban) amiről nem beszélhetek. Másrészt: mivel ez egy direkt folytatás, az elődből egészen biztosan hogy spoilerezni fogok. Tehát ha nem játszottál még vele, akkor a következő bekezdéseket ugord át. Kezdésnél hősünk egy barlangban melegszik, körülötte pedig tombol a tél.Az időjárás nem a természet rendjét követi, hiszen odakinn a. A jóslatok szerint Baldur halála idézte ezt elő, amiben ugye a két főszereplőnek tevékeny köze volt. Atreus immár kamaszkorba lépve lazán hordoz egy elejtett vadat a hátán, majd pedig apjával együtt két, farkas húzta szánhoz lép.A békés nézelődés a másodpercek töredéke alatt válik rémálommá: Freya ugyanis nem tett le róla hogy likvidálja hőseinket, hiszen ők tehetnek fia haláláról. Olyan brutálisan intenzív harc kezdődik miközben száguldunk, amire nem nagyon volt eddig példa., arca teljesen el van torzulva és érzed, hogy addig nem fogja feladni, amíg el nem pusztítja az utasokat. Aztán nagy nehezen hazavánszorgunk, de némi piszmogás után két nem várt látogató érkezik: Thor és Odin.

Ivóverseny? Hát persze

Utóbbi megpróbálja rávenni Kratost a békés együttélésre valamint arra, hogy engedje el a nyomozást Ragnarök megállítására illetve ne keressék a válaszokat arra, hogy miért hivatkoznak Loki-ként Atreusra. A választ gondolom sejtitek. Egy irdatlan verekedés után a kompánia jobbnak látja, ha odébb áll és máshonnan folytatja ezeket a tevékenyégeket. Így indul tehát az újabb nagy kaland, ami természetesen mélységében finoman szólva sem ennyi, sőt: olyan csavarok, érdekességek és fordulatok lesznek benne, amire garantálom, hogy legvadabb álmainkban sem gondoltunk volna.Egyébként a történet felépítése és kibontása egészen parádés. Nincsenek benne blőd párbeszédek, fura logikai bukfencek. A régi szereplők pontosan azt hozzák, amit megszoktunk tőlük - Sindri és Brok párosa továbbra is rendkívül szórakoztató például. Viszonylag sok új karakter is tiszteletét teszi a kalandban, mindegyikük abszolút kidolgozott és árnyalt személyiséggel rendelkezik.Odinon például meg fogsz lepődni, mert igazából a saját kifacsart módján abszolút logikus a gondolkodása, viszont azt is érzed rajta, hogy másodpercek alatt képes felrobbanni. Persze az egész az apa-fiú kapcsolatra lesz kihegyezve:. Ahogy a spártai nevelést kapott apa próbálja megzabolázni a kamaszkorú, lobbanékony, az improvizálást előtérbe helyező fiát, az elképesztő minőségű.

Üff, Mimir, nincs meleged? Ja bocs, nem ide

De nem csak kettejükról szól a sztori. Valahogy úgy képzeljétek el, hogy a GoW-val megágyaztak szépen a világnak és a karaktereknek, majd pedig a folytatásban, itt, kemény mélységekbe mennek. Nem ragozom tovább, gondolom érzitek hogy mennyire remekül sikerült ez a rész. Nyilvánvalóan a külcsínen sem lehet fogást találni, bár ha nagyon kukacoskodni szeretnék, azért apróságok akadnak. Ugye mindkét aktív Sony konzolra kijött ez a rész.Nálunk értelemszerűen a PS5 példány járt, de az elődből kiindulva, olyan túlzottan sok eltérés nem lehet közöttük, bár ugye a nextgen konzolon alaposan paraméterezhető a felbontás és képfrissítés, ebből kiindulva a PS4 Pro nyilván előnyt élvez a sima masinával szemben. Noha a régió ugyanaz, mint volt, a Fimbulwinternek köszönhetően szinte a felismerhetetlenségig hó borít mindent, legalábbis Midgardban. Az egykor masszív Lake of NineAztán ahogy haladunk előre a sztorival, eljutunk a törpök birodalmába, Svartalfheim-ba, ami meg szöges ellentéte a nyitó helyszínnek. Nagyon meleg van, szinte fojtogató a pára - Mimir és Atreus imádja ezt, Kratos meg sztoikus nyugalommal konstatálja hogy kisgatyára kell vetkőzni. A táj persze teljesen más: nyilvánvalóan sokat akciózunk bányákban, de megismerjük a fővárost, sőt, még a környező tavakon is hajókázhatunk. Tényleg a végletekig kidolgozott minden, legyen szó egy kohóról, a lakóházakról, esetleg a felszedhető bizbaszokról.

Vagy itt a helyi Black Friday vagy tartanak tőlünk

Úgy tudnám jellemezni, hogy roppant hasonló az elődhöz, viszont tovább lett minden finomítva és csinosítva. Már így is bőven a generáció élmezőnyéhez tartozik, de az egyetlen kvázi negatívumot a külcsínben itt lehet keresni. Valószínűleg ha kizárólag PS5-re jelent volna meg, még sokkal durvább lenne minden és ugyan a fejlesztők azt nyilatkozták, hogy nem kellett kompromisszumot kötni a lastgen géppel, ezt azért nehezen hiszem el.Technikailag apróbb bugokba belefutottam, de ez kimerült olyanokban, hogy felvettem valamit, meg is kaptam, de ugyanúgy ott csillogott a földön tovább. A launch napján jön majd egy combosabb day1 patch ami minden létező hibát kigyomlál, de a játék már így is közel tökéletes állapotban van. Természetesen választható a szokásos két mód, aminél eldönthetjük hogy a külcsínt vagy a képfrissítést preferáljuk. A játékmenet jottányit sem változott, deA bejárható pályák maradtak kicsit cső jellegűek, viszont mindenhol van annyi érdekesség és extra látnivaló, hogy ezzel szerintem nincs semmi baj. Újdonság, hogy már alapból elérhető a balta mellett a két káosz penge (plusz persze a pajzs), így rögtön adott egy csomó variációs lehetőség mind a bunyót, mind pedig a felfedezést illetően.

Persze, menjünk közelebb a creepy fához

Például Kratos képes viszonylag magasan és mélyben lévő területekre eljutni, mert csáklyaként használja őket. A térképen természetesen jelölve van, hogy melyik helyen milyen dolgokat találtunk meg, illetve mi vár még felfedezésre. Ahogy haladunk előre úgy kapunk egyre több felszerelést, így persze később vissza tudunk térni a már bejárt részekre, hogy kipucoljunk mindent. Ugrás továbbra sincs, cserébeA bejárható területek egyébként remekül megtervezettek, tényleg élmény a kóricálás. A különféle nyersanyagok gyűjtögetése mellett maradtak a Legendary és Nornir ládák - előbbiből extra ellőhető skilleket, utóbbiból pedig az életerőnk és a düh méter fejlesztéséhez szükséges dolgokat szedhetünk ki. Vadászhatunk Odin nyomorult varjaira, lesznek Dust of Realms kapuk, meg persze egy kazalnyi elhagyott tárgy amiért jó pénzt fizetnek a törpék.A valkűröket ugyan legyőztük már, de lesznek újabb betonkemény ellenfelek, viszont kilétüket fedje homály. Természetese a másodlagos feladatok is visszatérnek, ráadásul a legtöbb. Ami biztos, hogy nem csak úgy odavetették őket amolyan filler jelleggel, hanem a kilencven százalékuk alaposan ki van dolgozva. A kvázi intróban megismert szán is segíti utazásunk, ami szintén egy új elem - erre Midgardban és Alfheimban egyaránt szükségünk lesz.

Olyan viking csajos újságot találtam nálad hogy le kell ülnöm

Szóval a tartalom úgyszint példás. Egyetlen percre sem érezzük azt, hogy leülne a stuff, mindig akad tennivaló. Nekem első végigjátszásra szűk 50 óra jött ki, de ebben benne van, hogy a felszedhető és megcsinálható extrák bő hetven százalékát fel is kutattam. Meg azért volt benne nem kevés halál is. A harc egyébként szintén az előzményből táplálkozik.Kratos tud gurulni, védekezni, illetve ha jó ütemben csináljuk mindezt, akkor jön a parry és az abból való visszatámadás. Megmaradt az is, hogy a pirosan világító csapásokat kizárólag vetődve háríthatjuk, míg a sárgákat ugyan lehet blokkolni, de kibillentenek minket az egyensúlyból. Támadásra az R1/R2 kettősét nyomkodhatjuk, a kombózás lehetősége persze adott.A Leviathan fejsze érezhetően lassabb és nehezebb, mint a Blades of Chaos (a keresztekkel tudunk váltani közöttük), pluszban egy csomó ellenfél immunis a balta jeges csapásaira - ilyenkor először ezt a réteget le kell hámozni róluk a kardokkal, aztán meg mehet ami a csövön kifér. Persze Atreus sem tétlenkedik eközben: a négyzettel dirigálhatjuk, hova és kire lövöldözzön, plusz fejlesztés után egyéb finomságokra is képes lesz. Lényegesen több főellenséggel találkozunk majd. Alapvetően egyszerűen legyőzhetőek (főleg ha valaki Dark Soulson nevelkedett), de azért ha egy pillanatra is kihagy a figyelem,

Nem, nem fázom, fűt a haragom

Ahogy megszokhattuk, a két törpénél tudunk új páncélokat vásárolni, illetve fejleszteni azokat a darabokat, amiket szeretnénk. Ezekből szintén nem lesz hiány, kedvünk szerint válogathatjuk össze őket annak függvényében hogy a védekezést, támadást, szerencsét vagy cooldown-t preferáljuk. Szintén újdonság, hogy a pajzsunkat is kedvünk szerint váltogathatjuk, sőt, még különféle kiegészítőket is tehetünk rájuk - nyilván ezek is erősíthetőek.Aztán ott vannak a megvásárolható új skillek. Ezek több lépcsőben nyílnak meg:, tehát különböző képesség-fa vonatkozik a favágó alkalmatosságra meg a másikra, míg a fiánál azért ennél kevesebb van, hiszen ő íjat használ. Ezeket xp-ből növelhetjük, amit meg értelemszerűen a feladatok végrehajtása, illetve verekedés után kapunk.De van még tovább is! Az összes fegyver felruházható rúnákkal, amik biztosítják a különleges támadásokat - ezekhez is tapasztalati pont kell. Aztán ott vannak az amulettek, az ilyen-olyan talizmánok meg egy csomó más. Ahogy a rendszer egyre másra hozta be ezeket a dolgokat, az azért egy kicsit sok volt. Nem válik átláthatatatlanná, de az elején tisztességgel el lehet veszni benne. Személy szerint ez jobban tetszett az elődben. Ott is volt választék, de jóval rendszerezettebb formában,

Persze, jó ötlet a sötét, kihalt bánya felé indulni, mi baj lehet?

A zenékről, illetve hangokról kizárólag szuperlatívuszokban tudok nyilatkozni. Mindenki a jól megszokott orgánumán szólal meg. Főhősünktől továbbra is lever a víz, de mindenki, akit ide igazoltak, remekül teszi a dolgát. Odinon érzed, hogy valami nem oké vele fejben, Atreus pontosan olyas stílusban felesel mint ahogy tenné azt bármilyen kamasz.A felcsendülő dallamok tökéletesen dolgoznak a hangulat alá. Ha kell, fokozza a feszültséget, de legalább ennyire meg is tud nyugtatni. Bear McCreary komponálta ezeket (ahogy az elődben is) és nyugodtan kaphatna valami komoly díjat érte. Millió és egy dolgot tudnék még mesélni a játékról, de kénytelen vagyok visszafogni magam. Ami biztos, hogy a God of War Ragnarök minden téren brilliáns és fügét mutat az olyan kiadóknak, akik két-három év alatt akarnak hasonló minőségű produktumot az asztalra tenni.