The Last of Us Part 1 teszt

Amikor bejelentette a Sony, hogy megpróbál még egy réteget lehúzni az egyik legkomolyabb címéről, a The Last of Us-ról, bevallom, közepesen voltam boldog. Imádtam az eredeti, még PS3-on napvilágot látott kiadást, de kiválóan szórakoztam a PS4-re kiadott Remastered epizóddal, ami ugye egy szingli DLC-t, a Left Behind-ot is tartalmazta. Ha nem is vált az egyetemes popkultúra részévé Ellie és Joel, de olyan szeletet hasítottak ki a tortából, mint ami kevés hősnek sikerült.

Aztán a második résszel olyat dörrentettek, hogy felrobbant a fél internet. Igazából mindenen emeltek egyet és egy olyan spirálba hajszolták a főszereplőket, amiből nem lehet jól kijönni. Ennek az eredménye egy teljességgel letaglózó (akár jó, akár rossz értelemben) alkotás lett, ami nem csak a történetmeséléssel mutatott fügét a legtöbb konkurensnek, hanem a technikai oldallal is -Azt gondoltam, hogy a fejlesztők ezzel lezártak egy fejezetet, a Naughty Dog alkalmazottai pihennek és majd, egyszer, valamikor újra visszatérünk ebbe a gonoszsággal és félelemmel átitatott Földre. Tévedni emberi dolog, mondja a költő, én pedig, ahogy a bevezetőben említettem, közepesen voltam boldog amikor bejelentették, hogy érkezik a Part 1, ami az origi rész teljes újrahúzása.

Jóvanna, azt hittem hogy akciós a babkonzerv

Nyilván a keserűség beszélt belőlem, amikor hangosan kommentáltam szerencsétlen kutyámnak az egészet - keresetlen szavakkal illettem mindenkit, aki kitalálta, hogy harmadszor is kiadják majdhogynem ugyanazt, a szokásos, kövér bullshit halmazzal együtt: alapoktól újraírt grafika, a nextgen hardverhez igazított minden, satöbbi satöbbi.Mindenképpen én szerettem volna tesztelni, mert egyre jobban belehergeltem magam abba, hogy ez tutira rossz lesz és kutya kötelességem lehúzni, ha már az eredeti(ket) az egekig magasztaltam. Befutott a tesztpéldány és szinte azonnal bele is ugrottam a kalandba. Ahogy telt-múlt az idő a, mert láttam, hogy itt valóban elég komoly munka zajolott a háttérben. Nyilván nem a történet fordulataira vagy a különféle mechanikákra figyeltem, hanem próbáltam olyan szemmel nézni, hogy az összképet tekintve megérte-e újra kiadni.Erre szerintem nincs jó válasz. Nyilván a Sonynál lévő marketingesek máshogy látják, mint ahogy a pénzügyi vezető is, de az biztos, hogy az enduserek, azaz a játékosok úgyszintén más szemüvegen keresztül vizsgálják a cuccot. Vegyük végig először a száraz tényeket, utána pedig elmélkedhetünk egy picit.- az alapjáték ugye adott, ehhez csatlakozik az Ellie-t és Riley-t bemutató Left Behind DLC. Multi (nagyon helyesen) nincs, ne is keressük. Van ellenben teljes magyar felirat (ez korábban ugye kimaradt), ami mindenképp nagyon örvendetes.

Hogy mit mondtál bele az arcomba?

. Ha ezt bekapcsoljuk, akkor a jobb felső sarokban egy óra mutatja hogy mennyi a nettó játékidőnk (az átvezetők alatt megáll). Nyilván ezzel együtt egy kazalnyi részletes statisztikát is kinyerhetünk innen, akár fejezetre lebontva - sosem kedveltem az átrohanást egy játékon, de ha ingerenciát érzel rá, itt a lehetőség.A többi friss elem a játékmenetet érinti és tényleg jól is áll a programnak. Ugye ha gyűjtögetünk alkatrészeket, a nálunk lévő fegyvereket fejleszthetjük belőlük. Ezt teljesen újra tervezték, mert megkapjuk ugyanazt a mókolást, mint ami a Part 2-ben volt. Baromi látványos,, aztán pedig ellenőrzi a végeredményt. Ezzel együtt nyilván más mennyiségű cucc kell a különféle erősítésekhez, valamint a szintekhez kötött fejlesztések is maradtak.Egy régi-új ellenfél típus is tiszteletét teszi: néhány helyen nem clickkerekkel vagy sima runnerekkel kell elbánnunk, hanem jönnek a stalkerek, szintén a folytatásból. Ezek a dögök ugye csendben mozognak, így a szuperhallás sem mutatja a tartózkodási helyüket (csak halványan), szóval nagyon megfontoltan kell levadászni őket. És persze mindig a vaksötétben ugranak a nyakunkba, hogy a gatyánk szépen tele legyen.

Ilyenkor bezzeg nincs sehol egy napszemcsi nálam

Ha emberekkel hadakozunk, akkor a sérüléseik új animációkat kaptak, illetve ha az adott helyen már csak egy ellenlábas él, akkor elkezd könyörögni az életéért - szintén a folytatásban láthattuk ezt. A választható nehézségi fokokat tisztességgel áramvonalasították: én Normalon ugrottam neki a kalandnak, de, mert nem emlékeztem olyanra, hogy ezen a szinten egy nagyobb hirig után maradt volna tizenöt shotgun sörétem, például.A brossúra, amit kaptunk, megemlíti a sokkal fejlettebb AI-t. Ezt sajnos nem vettem észre, mert azért nem mostanában toltam az eredetit. Nos, nagyjából ezekre a friss tartalmi dolgokra készüljünk, de amúgy minden másban tökéletesen megegyezik a 2013-as kiadással. Térjünk rá most a külcsínre, illetve arra, hogy ez befolyásolja-e azt a nagyon nyomasztó érzést, ami ezzel a játékkal játszva jön elő.Utóbbira a válasz egy egyértelmű igen. Eleinte nem lesz szembetűnő a változás. Ez amúgy hatalmas bók az eredetinek, mert az, hogy kilenc évvel később egy brutál vason is megállják az alapok a helyüket, az tényleg kemény. Először csak annyit veszünk észre, hogy

Hörr

Aztán meglátjuk az első olyan átvezetőt, ahol közelről mutatják hőseinket és konkrétan letesszük a hajunkat. Próbáltam néhány screenshotot betenni ezekről a cikkhez, döbbenetes a minőségük és mozgókép formájában még sokkal keményebbek. A szájmozgás, az animáció, Joel szakálla - igazából ezt várnánk el lassan minden PS5-ös címtől.Itt tényleg látszik, hogy alaposan hozzányúltak a motorhoz, mert a fizimiskákat is átdolgozták valamennyire. Ha össze akarnám foglalni a változtatásokat, akkor azt nagyjából úgy lehetne, hogy jóval részletgazdagabb szinte minden. Nagyobb a felbontás, jóval élesebb a kép. Szóval a munka bőven látszik. Persze választhatunk a jól megszokott Performance/Fidelity kettős közül, annak függvényében hogy a nyers grafika vagy a simább képfrissítés a lényeg nekünk.Érkezett DualSense támogatás is. Hazudnék, ha azt mondanám hogy megváltozik ettől az egész játékélmény, de tény, hogy ennek szintén van hozzáadott értéke. Amikor ázunk az esőben, finoman remeg a joy a kezünkben. A különféle fegyverek eltérő benyomási erőt kívánnak a ravaszokon. Ennél többet azonban nem tud, de azért már ez is jóval több, mint amit a PS5-ös cuccok nagyobbi fele fel tud mutatni.

Fura hely ez a pláza

A Last of Us hangkeverése szintén minden szempontból a csúcsot jelentette. Teljesen mindegy, hogy a játék közbeni zajokra, a szinkronra vagy pedig Gustavo Santaolalla zseniális dallamaira gondolunk. Hiába a Spatial audio funkció,, pedig több fejhallgatóval, köztük a Sony sajátjával is próbáltam.Ezt úgy értéstek, hogy továbbra is hibátlan minden, egyszerűen csak ehhez a szegmenshez nem nagyon nyúltak (felesleges lett volna). Őszintén szólva negatívumot nem tudok felhozni a játékmenetet illetően. Ez még mindig egy zseniálisan megírt, szinte tökéletesen kivitelezett alkotás, ami semmit sem vesztett az értékéből, sőt! Az áramvonalasítás nagyon jót tett neki, a külcsínen valóban észrevehető a fejlődés. Apróbb bugok előfordultak, de egyrészt ezek száma minimális, másrészt még érkezik a day1 patch ami valószínűleg mindent kijavít.A gond tehát nem itt keresendő. Az első nagyobb probléma az bizony az ár. Értem, hogy most éppen minden is rossz körülöttünk, de azért. Látjuk az előrelépést, de azt szerintem senki sem tudná megmondani, miért is kell ekkora felárat kifizetni az élményért. Ha szemét lennék, azt mondanám, vegyétek meg a PS4-es kiadást fillérekért, az élmény gerince pontosan ez lesz.

Hmm, hát igen, kemény egy hely

Infláció, meg lokalizálás, meg a gyenge Jó Magyar Forint - ezek nyilvánvalóan vastagon benne vannak, de azért ez akkor is betonkemény. A másik gond, amit már a bevezetően szintén feszegettem, az a létjogosultság. Nagyon szépen és jól hangzik minden, ami a belefeccölt munkával kapcsolatos, de valószínűleg az motiválta a kiadót, hogy mivel, ezért valamit kell csinálni a minőséggel. És így, ebben a formában, ha sikerül jól optimalizálni, akkor egészen biztosan tarolni fog. Nagyon sok számítógépes ismerősöm már korábban jelezte, hogy túl sok dolgot nem irígyel a PS társadalomtól, de ez bizony az egyik ilyen.Éppen ezért az értékelésnél nagyon komoly gondban vagyok, mert szerintem kapni fog a héttől tízig szinte mindent. Nagyon sokat agyaltam hogy mit adjak neki, de ahogy látjátok, itt inkább a játék előtt tisztelgek. Igazából nektek kell eldönteni, hogy a teljesen szürreális ár megéri-e. Ha döntenem kéne, nagyon jó eséllyel megvenném majd, ha valamennyire akciós lesz de ezt az összeget nem fizetném ki. Ettől a Part 1 még egy nagyon korrekt cucc persze, csak ugye a fránya elvek.