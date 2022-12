Ezek voltak számunkra 2022 legnagyobb videojátékos csalódásai

Az idei év bűnrossz játékokkal és csalódást keltő programokkal egyaránt megáldott minket, sajnos a legrosszabb játékok listánkon akadt olyan játék, ami összpontszám alapján rossznak nem volt nevezhető, viszont mindenképpen csalódást keltőre sikeredett, hiszen sokkal többet vártunk volna tőlük. Éppen emiatt egy ötös listába szedtük az idei év legnagyobb csalódásait - természetesen a listára kétszer ennyi játék is felfért volna, mi ezúttal a legkeserűbb pirulákat szedtük össze nektek.

Sok játék próbálta meg meglovagolni a brutálisan nehéz Dark Souls-széria sikerét, több kevesebb sikerrel. A Thymesia próbál valamennyire elrugaszkodni a soulslike zsánertől, a Bloodborne-ra hajazó pestises látványvilág még egészen tűrhetően néz ki, a hangulat is a helyén van (ez mentette meg), mégis összecsapottnak érződik a produktum. A különféle kioldható képességek nagy részé totál felesleges, a harc kitanulható és sajnos minimális kihívással szolgál csak. A műfaj sava-borsa, a bossok pedig ugráló nehézségi szinttel kergetnek minket az őrületbe és a gyors halálba. Az egyetlen pozitívum, hogy hamar letudható.Teszt: Thymesia teszt Minden a játékról: Thymesia adatlap Néha hiába is vannak rendben az alapok, ha aztán a fejlesztőkben még a szándék sincs jelen valami maradandót, vagy legalább szórakoztatót készíteni. A Shadow Warrior 3 is sajnos ebbe a hibába esett, a szériára jellemző pörgős játékmenet és az elfogadható prezentáció még javít rajta ugyan egy keveset, de az összképen sajnos nem változtat. Egy kifejezetten gyengén megírt, nem túl érdekes sztori vár ránk hamar unalomba fulladó játékmenettel és egy idegesítő főhőssel. Az még hagyján, hogy elképesztően rövid, de a botrányosan magas árcéduláért már nincs bocsánat. Ha jót akartok, akkor inkább vegyétek elő az előző részeket!Teszt: Shadow Warrior 3 teszt Minden a játékról: Shadow Warrior 3 adatlap A Saints Row széria mindig is az elborult megoldásairól volt híres, idén pedig kifejezetten vártuk az új epizódot, hogy milyen új őrültségekkel tud majd szolgálni nekünk. Nos, a Saints Row (2022) sztorija a gyerekes, unszimpatikus főhőssel és az erőltetett lazasággal pont az ellenkezőjét váltotta ki belőlünk, de legalább bőven akad tennivaló az új helyszínen. A küldetések sajnos ötlettelenek és egy kaptafára épülnek, a számtalan bug-ról pedig már ne is beszéljünk inkább. Ez a poén most sajnos nagyon félrement!Teszt: Saints Row (2022) teszt Minden a játékról: Saints Row (2022) adatlap Néha nem árt elengedni a múltat, bármilyen szép emlékek is fűződnek hozzá. Nos, a kultikus horror, a Dead Space szellemi örökösének beállított The Callisto Protocol-nak ez sajnos nem sikerült. A startnál tapasztalt technikai problémák még akár megbocsáthatóak is lennének, kár, hogy a börtönbolygón játszódó sztori nem lett valami emlékezetes, az irányítás botrányosan lassúra és körülményesre sikeredett. A brutális látványvilág és a Dead Space-t megidéző klausztrofób hangulat egy kicsit javít az összképen (emiatt helye sincs a legrosszabbak között), de mi azért többet vártunk a készítőktől, mint egy közepes Dead Space koppintást.Teszt: The Callisto Protocol teszt Minden a játékról: The Callisto Protocol adatlap A Batman Arkham széria után nehéz valami igazán új és kiemelkedő dologgal előállni, sajnos idén a WB Games Montréal sem tudta megugrani ezt a lécet. A Gotham Knights kapásból kinyírja Batman-t, sajnos a hullámzó, csapongó sztori sokszor a mi lelkesedésünket is hajlamos megölni. A grafika ellenben szemrevaló, az éjszakai Gotham egészen pofásan néz ki. Természetesen technikai gubancok itt is akadtak, de a legfőbb gond a totál felesleges szintezős RPG-vonal a játékban, ami az önismétlő küldetésekkel és a repetitív harcrendszerrel löki a sírba a játékot. Batman forog a koporsójában!Teszt: Gotham Knights teszt Minden a játékról: Gotham Knights adatlap Ezek lettek volna a mi legnagyobb csalódásaink idén - természetesen ahogy a bevezetőben is írtam, még jópár játék bőven elfért volna ezen a listán. Titeket melyik játék akasztott ki idén a legjobban, mi az amivel esetleg nem értesz egyet a fenti listában?Ne habozzatok megírni a ti választásaitokat a kommentek között!