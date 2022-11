Végre valahára PC-re is belengedezett a Spider-Man: Miles Morales

Peter Parker után végre Miles Morales is belengedezett PC-re, egy újabb PlayStation-exkluzív játék landolt az asztali gépeken, a Spider-Man: Miles Morales rengeteg extrával, felturbózott látványvilággal és számos testreszabási lehetősséggel érkezett meg.

Idén csak úgy tobzódunk a PC-re érkező PlayStation-címekben, hiszen a Spider-Man Remastered PC-s verziója , a Sackboy: A Big Adventure és az Uncharted: Legacy of Thieves Collection után. A Marvel's Spider-Man: Miles Morales számos beállítási lehetőséggel érkezett meg PC-re, a launch trailerben pedig mi is szemügyre vehetjük a csillogó-villogó nagyváros, New York City utcáit.A fejlesztők állítása szerint a hálószövő harcrendszere teljesen kézre áll majd a klaviatúrát püfölők számára is a számos testreszabási lehetőségnek köszönhetően. A készítők emellett számos grafikai beállítással, ray-tracing támogatással, realisztikus árnyékokkal és alaposan feltuningolt látvánnyal készültek nekünk, a lenti trailerben pedig alaposan szemügyre is vehetjük a látványbeli változásokat.

Nézd nagyban ezt a videót!