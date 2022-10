Megjelenési dátumot kapott a Spider-Man: Miles Morales, a PC-s funciókra is fény derült

Jó hírekkel szolgált a Sony a hálószövő rajongói számára, hamarosan Peter Parker után Miles Morales bőrében is lengedezhetünk majd PC-n, november végén érkezik a Marvel's Spider-Man: Miles Morales számítógépekre.

Az idei évben nem szűkölködtünk PC-re látogató PlayStation címekből, hiszen a Spider-Man Remastered PC -s verziója, a Sackboy: A Big Adventure és az október végén érkező Uncharted: Legacy of Thieves Collection mellett újabb PS-exkluzív cím érkezik személyi számítógépekre.Az új előzetesből az is kiderült, hogy. A Nixxes Software portja számos beállítási lehetőséggel, ray-tracing támogatással, realisztikus árnyékokkal érkezik, emellett támogatni fogja az ultraszéles monitorokat, a DLSS 3 és egyéb Nvidia-technológiákat is. korábbi gépigény mellett új szinteket is bemutatott a Sony:Operációs rendszer: Windows 10 (64-bit)Processzor: Intel Core i5-11400 vagy AMD Ryzen 5 3600Memória: 16 GB RAMGrafikus kártya: Nvidia GeForce RTX 3070 vagy AMD Radeon RX 6800 XTTárhely: 75 GB SSDOperációs rendszer: Windows 10 (64-bit)Processzor: Intel Core i5-11600K vagy AMD Ryzen 7 3700XMemória: 16 GB RAMGrafikus kártya: Nvidia GeForce RTX 3070 vagy AMD Radeon RX 6900 XTTárhely: 75 GB SSDOperációs rendszer: Windows 10 (64-bit)Processzor: Intel Core i7-12700K vagy AMD Ryzen 9 5900XMemória: 32 GB RAMGrafikus kártya: Nvidia GeForce RTX 3080 vagy AMD Raeon RX 6950 XTTárhely: 75 GB SSD

Nézd nagyban ezt a videót!