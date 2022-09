Kellemes meglepetéssel szolgált a Sony néhány órával ezelőtt, lévén egy friss kedvcsinálót mutatott be a PC-s Uncharted: Legacy of Thieves Collection -höz, ami azon túl, hogy biztosan sokakat elvarázsol majd, még egy nagyon fontos információt is tartalmazott.

A videóból ugyanis megtudtuk, hogy mikor érkezik a Naughty Dog és az Iron Galaxy Studios közös gyermekeként készült port, így már most írhatjuk is bele a naptárunkba, hogyA játék felkerül a Steamre és az Epic Games Store kínálatába is, a főszerepben rengeteg számítógépes beállítással és lehetőséggel, így a rajongók magabiztosan skálázhatják majd a játékot, sőt nemcsak billentyűzettel és egérrel, hanem akár kontrollerrel is élvezhetik azt.