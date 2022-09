Miután korábban több szóbeszéd és szivárgás is nagyon határozottan állította , nem sikerült túlzottan meglepődnünk a Sony hivatalos bejelentésén azzal kapcsolatban, hogy PC-re tart a Sackboy: A Big Adventure

Merthogy a hír teljesen igaz, nemsokára a PC-s tábor is örülhet a zsákfiú nagy kalandjának, ami a LittleBigPlanet univerzum egyik különleges mellékszála lett, eredetileg a PS5 nyitócímeként debütált, de elérhető volt PS4-re, most pedig itt az idő a PC-s bemutatkozásra is.Erre napra pontosan október 27-én kerül majd sor, így, méghozzá rengeteg PC-s beállítással és sajátossággal, köztük DLSS- és VRR-támogatással is.

