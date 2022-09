Befutott a Marvel's Spider-Man: Miles Morales gépigénye

A 2018-as Pókember epizód, a Marvel's Spider-Man után a játék kiegészítője, a Marvel's Spider-Man: Miles Morales is ellátogat hamarosan PC-re, a hivatalos gépigény mellett egy rövid kedvcsinálót is kaptunk a játékból.

A Sony folytatja a PS4-korszak legjobb exkluzív játékainak "áthozását" PC-re, a Horizon Zero Dawn, a Days Gone, a God of War és az idén októberben érkező Uncharted: Legacy of Thieves Collection mellett újabb cím érkezik személyi számítógépekre. Idén augusztusban Pókember már ellátogatott PC-re a Spider-Man Remastered PC -s verziójával, itt volt az ideje a DLC-nek is., ahogy saját maga is Pókemberré válik a téli, hóval borított New York City utcáin lengedezve. A "rövid" bevezetés után pedig következzen a gépigény:Operációs rendszer: Windows 10 (64-bit)Processzor: Intel Core i3-4160 3,6 GHzMemória: 8 GB RAMGrafikus kártya: Nvidia GTX 950 vagy AMD Radeon RX 470Tárhely: 75 GBOperációs rendszer: Windows 10 (64-bit)Processzor: Intel Core i5-4670 3,4 GHz vagy AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHzMemória: 16 GB RAMGrafikus kártya: Nvidia GTX 1060 6 GB vagy AMD Radeon RX 580 8 GBTárhely: 75 GBA Sony a gépigény mellett kiadott egy rövid előzetest is, emlékeztetve a PC-s tábort, hogy még idén ősszel befut majd a Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Sajnos pontos megjelenési dátumot még nem árultak el, mi azért bízunk benne, hogy hamarosan Miles is belengedezik majd PC-re.

