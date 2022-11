Sackboy: A Big Adventure (PC) teszt

A Zsákos Fiú Nagy Kalandjai Álomvilágban. Nagy csalódás volt számomra, mikor a két éve megjelent Sackboy: A Big Adventure nem ezzel a címmel jelent meg a magyar boltok polcain, de lássuk be, 2020 tele volt csalódással, és mindenki a háta közepére kívánja azt az évet. Kipróbálni nem tudtam, pedig nagyon szerettem volna, ám úgy fest, a Sony meghallotta gyermeki lelkem sóhaját, és Zsákos Frodó kisebb és kötöttebb kiadásának a kalandjait elhozta PC-re is.

Mivel a klasszikus platformer játékoknak nagy rajongója vagyok, hisz olyan Super Nintendo-s és GameBoy-os mókákkal tengettem az általános iskolás hétköznapjaimat, melyek nagy része ebbe a zsánerbe tartozott, nagyon hamar be is szippantott eme móka.iPet kolléga a konzolos verziókon már végigrohant, tapasztalatait itt olvashatjátok. Értelemszerűen az alkotás, annyi különbséggel, hogy immáron billentyűzettel is irányíthatjuk a főhősünket, illetve a grafika is bekerült a dinamikusan állítható opciók közé. Ám ettől függetlenül megemlékeznék majd tartalomról is lentebb.

A világot valószínű egy elszabadult kézműves szakkör álmodta meg. LSD aktív használata mellett.

Azonban előbb lássuk az újdonságokat, vagyis a grafikai lehetőségeket. Azon kívül, hogy aprólékosan beállíthatjuk a különböző megjelenéssel kapcsolatos részleteket, akár 120 FPS-t is kisajtolhatunk ebből a játékból, ha adott a vas. Ha nem adott ez a tény, ámde NVIDIA videokártyánk van, akkor rányomhatjuk a DLSS-t, és máris, bár ennek használatára nem voltam rákényszerítve.Ugyanis annak ellenére, hogy nem tekintem a szerkesztőségi vasat, amin ment a teszt, csúcskategóriának, a nyolc gigányi videomemória csupán 25%-a zümmögött, mikor mindent a maximumra húztam, és simán hozta a program a 119-120 FPS-t, ebből fakadóan kétlem, hogy bárkinek gondja akadna a játék magas beállításokon történő futtatásával, DLSS ide vagy oda. De a lehetőség ott van; az is valami.Amit nagyon értékeltem, hogy a készítők egy dinamikus Benchmark-kijelzővel látták el a grafikai menüt, amin azonnal mutatja a rendszer, hogy az új beállításokkal hol tart a videokártyánk memóriahasználata, és hogy körülbelül mennyi FPS-re számíthatunk, ha nekikezdünk a mókának. Ahogyan kedves Márkó, a Vakondok Réme, mondaná:

Metál-rák-rendőrség... khm ringat a víz?

Ám elején kicsit megijedtem, ugyanis, viszont, szerencsére, meg is nyugodtam, ugyanis se hírük, se hamvuk sem maradt, mikor beindult a játék. Ilyen beakadásokkal csak a mozizós részeknél találkoztam, akkor sem túl gyakran, így inkább lássuk is az irányítás adta örömöket.Sajnos az egeret teljes mértékben elfelejthetjük,. A játék nagyban hirdeti, hogy bátran használjuk a PlayStation-ös DualSense kontrollerünket, de én még a Nintendo Switch-es irányítókámat sem voltam hajlandó beizzítani, mert makacs PC-s makákó vagyok. Mai tesztünk alanyánál, viszont, megéri a kontroller választása, ugyanis klaviatúrával nem olyan zökkenőmentes és kényelmes a Zsákocska irányítása, mint ha analog-joystick-kel csinálnánk.Sebaj, igazából egyszer sem találkoztam olyan problémával, amit ne tudtam volna megoldani virtuóz gombnyomkodó képességeimmel, szóval meg lehet szokni ezt a felületet is. Mint már fent említettem, szinte azonnal elragadott a világnak a bája; Sackboy-nak az aranyos mivolta,egy olyan harmónikus egységet alkotnak, mely a pillanatragasztóhoz hasonló hatást értek el nálam: nehezen engedtek el.

Egy szerkentyű hogyan lehet szeleburdi? Elfelejt működni? Milyen igaz.

Peppalínó (iPet) már említette, hogy a zenei repertoár rendkívül erős része a játéknak, azonban ki kell emelnem ennek az implementálási metódusát is, mely mutatja, hogy tényleg minden pályát alaposan átgondoltak a készítők és páratlan odafigyeléssel rakták azokat össze. A muzsika dinamikusan változik, ahogy a játékos a "Checkpoint"-okat érintgeti, melyek nem csak újraéledési pontként funkcionálnak, hanem zenei vízválasztóként is.Vegyünk példának Bruno Mars és Mark Ronson fantasztikus Uptown Funk-jával ellátott szintet. Mikor a szóban forgó pálya elindul, akkor a felvezetést hallhatjuk ízléses körforgásban lejátszva, majd ahogyan áthaladunk a "Checkpoint"-okon, úgy lép át a következő etapra a zene, kivárva, hogy a "loop" odaérjen a megfelelő pontra, ahol át tud váltani az újabb részre.Ennek a metódusnak van egy hátulütője, mégpedig az, hogy miután lementek a vokális részek (vagyis az ének), akkor az utolsó markáns zenei szólam kerül be a körforgásba, ameddig el nem érjük a következő "Checkpoint"-ot. Emiatt, ha sokáig szerencsétlenkedünk egy részen, akkor a nóta kicsit lapossá válhat. Ettől függetlenül nagyon tetszik nekem ez a megoldás, de elképzelhető, hogy egyeseknek zavarni fogja a fülét.

A pályák tökéletes teljesítése matricákat eredményez.

A Coop lehetőség kissé bosszantott, ugyanis szökő-évente egyszer bújom elő a barlangomból, akkor is táplálkozni (a többiről inkább ne essen szó). Túl sok kedvem nincs más emberekkel közösködni, még az online térben sem, ebből kifolyólag nem tetszett, hogy, aki elvisel minket, illetve, aki jól bírja, mikor kiabálunk velük, ha véletlenül megenné őket egy megvadult zoknimókus.Úgy érzem, eleget majréztam mára, ráadásul. Technikai bajokkal nem igazán találkoztam (a fent említett be-beakadásokat leszámítva), úgyhogy én még a borsos árat is el tudom fogadni, hisz az elejétől a végéig fogva tudott tartani a Sackboy, és örömmel mentem vissza a korábbi pályákhoz, mikor a 100%-os teljesítési szintet óhajtottam elérni.A mérhetetlen mennyiségű kosztüm és "Emote" összeszedésén kívül jónéhány bónuszpálya is vár ránk, és ha ti is olyan maximalisták vagytok, mint én, akkor már a legelső szintek is adekvát kihívással tudnak kecsegtetni, ugyanis a készítők már ezeken is nagyon trükkösen eldugták a felszedésre váró kincseket. Szükségünk lesz kreativitásra, logikára és a játék mechanikáinak, illetve lehetőségeinek alapos ismeretére.

Piroska és a két... valami.

A legnagyobb probléma ezzel a mókával szerintem másokat is érinteni fog: nem bírtam abbahagyni. Mivel a pályák gyorsan letudhatóak és nagyszerűen össze vannak rakva,, a Civilization sorozat után szabadon, és arra leszünk figyelmesek, hogy odakint a nagyvilágban feljött a nap. Vagy bealudt a Coop társunk.A legjobb az egészben pedig az, hogy ezen társunk akár a csemeténk is lehet, hisz rendkívül gyerekbarát mind a történet és az esztétika is. Ráadásul még angolul sem kell tudnia a gyermeknek, a magyar feliratoknak hála, bár az olvasás készségét nem árt, ha már elsajátította. Aztán majd csak kimagyarázzuk valahogy anyának, mikor hajnali hatkor ránk rúgja az ajtót azzal a két nagy kérdéssel, hogy Pityuka miért horpaszt a kanapén, és minket pedig miért nem zavar ez a tény?