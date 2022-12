Tarolt az Elden Ring az idei The Game Awards díjátadón

Az éves díjátadó gála tegnap éjjel került megrendezésre, a számos bejelentés mellett az év legjobbjait is kihirdették a különféle kategóriákban, a FromSoftware szerepjátéka, az Elden Ring ismét tarolt, számos kategóriában nem talált legyőzőre a soulslike program.

A The Game Awards díjátadót sok minden miatt lehet várni, a szokásos nagy bejelentések, előzetesek mellett idén kifejezetten kiélezett volt a verseny a két nagy cím, az Elden Ring és a God of War: Ragnarök között. Kratos és Atreus legújabb kalandja végül a tíz jelölésből hatot haza is tudott vinni, addigaz év játék díja mellett.Az este nagy vesztese a Horizon: Forbidden West lett, Aloy sajnos egyetlen egy díjat sem tudott hazavinni. A FromSoftware alkotása tehát a Golden Joystick díjátadó után ismételten felül tudott kerekedni a skandináv világvégén, természetesen egyéb érdekességek, nem várt beutók is voltak a kategóriák nyertesei között, akiket félkövérrel jelöltük meg nektek.Íme a lista:A Plague Tale: RequiemGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestStrayXenoblade Chronicles 3God of War RagnarökHorizon Forbidden WestImmortalityStrayA Plague Tale: RequiemElden RingHorizon Forbidden WestImmortalityGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestScornStrayOlivier Deriviere - A Plague Tale: RequiemTsukasa Saitoh - Elden RingTwo Feathers - Metal: HellsingerYasunori Mitsuda - Xenoblade Chronicles 3Ashly Burch - Horizon Forbidden WestCharlotte McBurney - A Plague Tale: RequiemManon Gage - ImmortalitySunny Suljic - God of War RagnarökApex LegendsDestiny 2FortniteGenshin ImpactCult of the LambNeon WhiteSifuTunicApex LegendsDestiny 2FortniteNo Man's SkyApex Legends MobileDiablo ImmortalGenshin ImpactTower of FantasyCall of Duty: Modern Warfare IINeon WhiteSifuTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder?s RevengeA Plague Tale: RequiemHorizon Forbidden WestStrayTunicLive a LivePokémon Legends: ArceusTriangle StrategyXenoblade Chronicles 3DNF DuelJoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle RThe King of Fighters XVSifuDune: Spice WarsTotal War: Warhammer IIITwo Point CampusVictoria 3F1 22FIFA 23NBA 2K23OlliOlli WorldCall of Duty: Modern Warfare IIMultiVersusOverwatch 2Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's RevengeFinal Fantasy XVIHogwarts LegacyResident Evil 4StarfieldCyberpunk: EdgerunnersThe Cuphead Show!Sonic the Hedgehog 2UnchartedCounter-Strike: Global OffensiveDota 2League of LegendsRocket League