Nem talált legyőzőre az Elden Ring az idei Golden Joystick Awardson

Negyvenedik alkalommal rendezték meg a Golden Joystick-díjátadót, a sztárparádé mellett egyéb meglepetéseket is tartogatott a show, a FromSoftware szerepjátéka, az Elden Ring nem talált legyőzőre, számos kategóriában tarolt a soulslike program.

Ahogyan arra előzetesen már számítani lehetett, az idei díjátadón két idei nagy cím, az Elden Ring és a God of War Ragnarök csapott össze. A Golden Joystick Awardson végül, az Elden Ring az év játéka díja mellett öt trófeával is gazdagodott, míg a God of War Ragnarök hoppon maradt, díjak nélkül kellett hazamennie a Santa Monica Studio csapatának.Természetesen a másik nagy év végi díjátadó, a decemberi The Game Awards még hátra van, szóval a legújabb God of War-epizód még javíthat addig a mérleg nyelvén. Emellett azt is érdemes hozzátenni, hogy a God of War Ragnarökre a november 9-i start miatt csak három napig lehetett szavazni, több kategóriában nem is indulhatott a játék emiatt. A díjátadó győzteseit kategóriába szedtük nektek, a győzteseket pedig félkövérrel jelöltük meg.Íme a lista:I Was A Teenage ExocolonistImmortalityNorcoReturn to Monkey IslandWayward StrandA Plague Tale: RequiemCult of the LambGhostwire: TokyoHorizon: Forbidden WestLost in PlayGran Turismo 7OlliOlli WorldTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's RevengeWe Are OFKXenoblade Chronicles 3Angela Bassett (Regalla, Horizon: Forbidden West)Ashly Burch (Tiny Tina, Tiny Tina's Wonderlands)Christopher Judge (Kratos, God of War: Ragnarök)Dominic Armato (Guybrush Threepwood, Return to Monkey Island)Ted Rami (Travis, The Quarry)LEGO Star Wars: The Skywalker SagaMultiVersusSplatoon 3Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's RevenueTiny Tina's WonderlandsDorfromantikNeon WhiteRollerdromeTeardownTunicCore KeeperDisney Dreamlight ValleyDune: Spice WarsGloomwoodVampire SurvivorsDestiny 2: The Witch QueenFinal Fantasy XIV: EndwalkerGTA Online: The ContractGuild Wars 2: End of DragonsTotal War: Warhammer III - Immortal EmpiresKirby and the Forgotten LandLive A LiveNintendo Switch SportsSplatoon 3Xenoblade Chronicles 3Hardspace: ShipbreakerNeon WhiteTeardownTotal War: Warhammer 3Warhammer 40.000: Chaos Gate - DaemonhuntersElden RingGran Turismo 7Horizon: Forbidden WestSifuThe Last of Us: Part IAs Dusk FallsDying Light 2: Stay HumanHalo InfiniteScornSniper Elite 5Apex LegendsDestiny 2Final Fantasy XIVFortniteLost ArkMinecraftPokémon GOThe Elder Scrolls OnlineThe Sims 4DreamsGRID LegendsNo Man's SkySplatoon 3WarframeAlan Wake 2 (Reveal Trailer)Bloody Hell Hotel (Reveal Trailer)Skate (Still Working On It Trailer)The Callisto Protocol (The Truth of Black Iron Trailer)Time Flies (Announcement Trailer)Half MermaidInterior / NightRoll7Terrible ToyboxTribute GamesElden RingBayonetta 3Call of Duty: Modern Warfare IIDead SpaceGod of War: RagnarokGran Turismo 7Horizon: Forbidden WestImmortalityMario + Rabbids: Sparks of HopeNeon WhiteReturn to Monkey IslandTeardownXenoblade Chronicles 3Assassin's Creed: MirageDead Island 2ExoprimalFinal Fantasy VII RebirthFinal Fantasy XVIForspokenHogwarts LegacyHollow Knight: SilksongHonkai: Star RailKerbal Space Program 2Marvel's Spider-Man 2A Mass Effect új részeRedfallStar Wars Jedi: SurvivorStarfieldStreet Fighter 6Warhammer 40.000: Darktide

