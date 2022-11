Troy Baker és Laura Bailey lesznek a 40. Golden Joystick Awards házigazdái

Igencsak megadják a módját a negyvenedik Golden Joystick Awards-nak a szervezők, lévén kiderült, hogy egy igazi páratlan páros, konkrétan Troy Baker és Laura Bailey lesznek az esemény házigazdái.

Ez azért nagyszerű hír, mert Troy és Laura egy nagyszerű páros, számos videojátékban találkozhattunk már velük közösen - a The Last of Us-t bizonyára senkinek sem kell bemutatni -, és a mai napon várható díjátadó ünnepségenAki nem tudná, a Golden Joystick a leghosszabb ideje futó díjátadó a játékiparban, ahol az elismerések többségét közönségszavazással döntik el, mely a minap lezárult, így 18 kategóriában több mint 3 millióan voksoltak a legjobbakra, az eredmények pedig hamarosan kiderülnek.