Megvan az idei The Game Awards jelöltjeinek a hivatalos listája

Mint minden évben, úgy idén is Geoff Keighley egy nagyszabású műsor keretein belül hirdeti ki, hogy kik voltak az idei év legjobb videojátékai, az idei jelöltek pedig már meg is vannak, a biztos befutók mellett azért akad néhány meglepő jelölés is a listán.

Which game is getting your vote for Game of the Year? #TheGameAwards pic.twitter.com/Be5GyGoi43 ? The Game Awards (@thegameawards) November 14, 2022

2022 is roppant erős volt videojátékos fronton, idén sem hagytak minket unatkozni a fejlesztők és a kiadók. Mondjuk ezt úgy, hogy az idei év egyik nagy durranása, a God of War: Ragnarök alig egy hete debütált csak, a skandináv világvége mellett azért más nagy címek is bejelentkeztek az év játéka díjra.A szokásos év végi The Game Awards díjátadó idén sem marad el, december 9-én, magyar idő szerint hajnali 1:30-kor veszi majd kezdetét, a jelöltekre pedig a The Game Awards hivatalos weboldalán ti is szavazhattok.Az év játéka szobráért jelenleg hat játék van versenyben, a God of War Ragnarök, az Elden Ring , az A Plague Tale: Requiem , a Horizon Forbidden West , a Stray és a Xenoblade Chronicles 3 közül kerül majd ki a győztes a szakmai zsűri és a nézők szavazatai alapján.Nem is szaporítanánk tovább a szót, íme a jelöltek teljes listája:A Plague Tale: RequiemElden RingGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestStrayXenoblade Chronicles 3Elden RingGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestImmortalityStrayA Plague Tale: RequiemElden RingGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestImmortalityElden RingGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestScornStrayOlivier Deriviere - A Plague Tale: RequiemTsukasa Saitoh - Elden RingBear McCreary - God of War RagnarökTwo Feathers - Metal: HellsingerYasunori Mitsuda - Xenoblade Chronicles 3Ashly Burch - Horizon Forbidden WestCharlotte McBurney - A Plague Tale: RequiemChristopher Judge - God of War RagnarökManon Gage - ImmortalitySunny Suljic - God of War RagnarökApex LegendsDestiny 2FINAL FANTASY XIVFortniteGenshin ImpactCult of the LambNeon WhiteSifuStrayTunicApex LegendsDestiny 2Final Fantasy XIVFortniteNo Man's SkyApex Legends MobileDiablo ImmortalGenshin ImpactMarvel SnapTower of FantasyBayonetta 3Call of Duty: Modern Warfare IINeon WhiteSifuTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder?s RevengeA Plague Tale: RequiemGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestStrayTunicElden RingLive a LivePokémon Legends: ArceusTriangle StrategyXenoblade Chronicles 3DNF DuelJoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle RThe King of Fighters XVMultiVersusSifuDune: Spice WarsMario + Rabbids Sparks of HopeTotal War: Warhammer IIITwo Point CampusVictoria 3F1 22FIFA 23NBA 2K23Gran Turismo 7OlliOlli WorldCall of Duty: Modern Warfare IIMultiVersusOverwatch 2Splatoon 3Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's RevengeFinal Fantasy XVIHogwarts LegacyResident Evil 4StarfieldThe Legend of Zelda: Tears of the KingdomArcane: League of LegendsCyberpunk: EdgerunnersThe Cuphead Show!Sonic the Hedgehog 2UnchartedCounter-Strike: Global OffensiveDota 2League of LegendsRocket LeagueValorant