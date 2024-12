Philips Evnia 27M2N8500 teszt - itt a király a 360Hz-esek között

Gamerként legtöbbször igen nehéz dolgunk van, ha monitor vásárlás előtt állunk, hiszen általában választhatunk az olcsó, a jó specifikációkkal szerelt és a kiváló panelekkel rendelkező eszközök között - azonban időnként egy-egy gyártónak sikerül olyan hardverrel előrukkolnia, amely ötvözi ezeket a jó tulajdonságokat, jó esetben minimális kompromisszumokkal. Jelen tesztünk alanya, a Philips Evnia 27M2N8500 megpróbálja ezt a lehetetlennek tűnő küldetést, sőt, olyat is villant amivel magasan kitűnik a konkurensek között.

Nyár közepén járt nálunk a Philips Evnia 34M2C8600, amely szintén elég jól megfelel a fent említett paramétereknek, azonban másban volt kiemelkedő . A most taglalt eszköz árban hasonló a hajlított, 4K-s monitorhoz, de sok közös tulajdonság ezen kívül nemigen található, hacsak a finom dizájn, amely mindkét eszközre jellemző.Az Evnia 8000 szériába tartozó 27M2N8500 ugyanis egy 26,5 inches (67,3 cm) 16:9-es flat panellel szerelt monitor, amely. A száraz adatokon végig szaladva: egy 1500000:1 kontrasztarányú, a DCI-P3 98,5, az sRGB 147,5, az NTSC 120, és az Adobe RGB 118 százalékát lefedő színtartománnyal szerelt, 0,03 ms válaszidővel rendelkező panelhez van szerencsénk, amely SDR-ben 250, HDR-ben 450, HDR E/P-ben pedig 1000 nit fényerőre képes, a színtámogatás 1,07 milliárd színben valósul meg 10 biten.

Ambiglow Philips Evnia 27M2N8500 módra

Az impresszív adatokat tovább tetézi az a játékos-szíveket különösen megdobogtató adat, miszerint a DisplayHDR TrueBlack 400 tanúsítvánnyal rendelkező Evnia 27M2N8500, ami elképesztően durva sebességet jelent ebben a szegmensben. Emellé párosul az Adaptive Sync, ez pedig a játékélmény tekintetében konkrétan abban nyilvánul meg, hogy a képernyőn zajló események brutálisan fluidak és szaggatásmentesek, rengeteget javít ez a tulajdonság az általános élményen.A Crystalclear és SmartImage technológiáknak köszönhetően a megejelenített kép nagyon részletgazdag és időnként már annyira telített színekkel, hogy amikor nem játszottam a kijelzőn, a magam részéről át is állítottam az alapbeállításokról némileg fakóbbra. Persze ez nyilván az én egyedi preferenciám, és a legtöbben pont ezt a brutális látványt fogják imádni a készülékben, hiszenA tényleges képfelület 590,42 x 333,72 milliméter, és a kijelző három oldalán (bal és jobb oldalt, valamint felül) nem takarja borítás a panelt, ennek köszönhetően egy nagyon letisztult és határozottan szép dizájnt kapunk. A monitor alsó felére is csak egy vékony keretet álmodtak meg a mérnökök, ezen is mindössze az Evnia felirat látható. Mindezt tetézi a texturált fehér szín, ami az egész termékre jellemző, a talpakat is beleértve.

Nagy helyet foglal mélységben az asztalon, igaz legalább stabilan áll

A 27M2N8500 magassága 130 milliméteres úton állítható, elforgatni plusz mínusz 20 fokban, dönteni pedig -5 - +20 fokban tudjuk., és ahogy már több Philips és AOC tesztben is jeleztem, ez nagyon sokat ront az erre érzékenyek számára az össz-látványon. A magam részéről megoldottam a dolgot és eléggé meghajlítva a kábeleket a talp tetején átvezetve azokat, eltüntettem ezeket, de hosszú távon egy 90 fokos HDMI és táp kábel a megoldás.A tápellátás LEDje nincs túlbonyolítva, egyetlen szín megjelenítésére képes, ha aktív az eszköz, akkor fehéren világít, ha készenléti állapotban van, akkor fehéren villog. A beépített OSD menü magyar nyelven is tud, és, amire a monitor funkciói képesek. Itt lehet állítani a hátlapba szerelt, három oldalas Ambiglow fényeket is, ami természetesen minden gamer legnagyobb kedvence lesz.Az RGB fények tudnak reagálni a képernyőn zajló eseményekre, vagy épp a zene ritmusára, de akár magunk is állíthatunk be különféle effekteket, még, igaz ez utóbbin azért csiszolhatna még a gyártó. A fények tulajdonképpen bármilyen színben képesek világítani, az alapbeállítások között néhány van előre definiálva. A fényerősséget három lépsben állíthatjuk, a közepes talán a legkellemesebb, de filmnézéshez és keményebb csatákhoz a legmagasabb beállítás a legdurvább.

USB Type-C nincs, USB hub viszont van

A monitor nem kis talpakon áll, eléggé benyúlnak előre, de hogy ne lehessen könnyen elborítani, erre talán szükség is van. Paramétereit tekintve 609,3 x 513,7 x 274,5 milliméterrel kell számolnunk állvánnyal, és 609,3 x 357,7 x 61 milliméterrel állvány nélkül. Ebből látható, hogy nagyjából 20 centi pluszt ad a talp a mérethez, ha nem a falra szereljük a kijelzőt - merthogy erre is lehetőség van természetesen. A 100 X 100-as VESA tartó és az ehhez kapcsolódó csavarok is a csomag részét képezik.Állványra szerelve 7,35 kilogrammot, állvány nélkül 6 kilogrammot nyom a mérlegen a Philips újdonsága. A csatlakozók tekintetében nem a legszerényebb, de nem is egy elhalmozó setup fogad minket hátul, hiszen két HDMI 2.1, egy DisplayPort 1.4 és egy USB-B, amit találunk, emellé pedig egy USB upstream, valamintegy 3,5 mm-es jack dugó mellett. Type-C-t tehát hiába keresünk, de ahogy látható, USB hubot azért kapunk.és a multiviewnak köszönhetően PIP és PBP módban tudja egymáshoz képest rendezni. PIP esetén természetesen a kép a képben módról beszélünk, az egyik bemenet nagy képen, másik bemenet egy erre ráhelyezett kisebb képen látható. A PBP mód segítéségvel egymás mellé tudjuk tenni a két bemenet tartalmát, így mindettő teljes látványát nyújtja, nyilván a méretük ilyenkor kisebb - nem lenne rossz ez négy bemenettel...

A magyar nyelvű OSD menüben mindent be tudunk állítani

A Philips két 5 Wattos hangszórót épített be a monitorba, de bár ne tette volna. A hangminőség gyatra, egész egyszerűen nem méltó az eszköz többi tulajdonságához. És itt nem arról van szó, hogy gyengén szól (mert bizony nagyon gyengén), vagy hogy nulla a basszus, hanem arról hogy konkrétan recseg mint a veszedelem. És ehhez nem is kell nagy hangerőre tekerni, már 50%-on megérkezik a kellemetlen zörej, igaz. Csak épp minek.A játékos funkciók között olyan finomságokat találunk, mint a Smart Sniper, a Stark Shadow Boost, a Smart Crosshair és a Shadow Boost, amelyek mind annak megkönnyítésére vannak, hogy mi legyünk a legkiválóbb heccsátolók a városban. A tükröződésmentes bevonattal ellátott panel 110,84 PPI-n tolja az arcunkba a kontentet, ami bár a szegmensben nem számít egyáltalán rossznak, összességében azért mégiscsak lehetne jobb. Ezt leginkább persze a fehér alapon fekete betűknél érzékeljük, ahol némileg recésebbek közelről a betűk, játék közben, vagy a windows asztalon ebből mit sem látunk.A kötelező Call of Duty: Black Ops 6 mellett természetesen egy is Indiana Jones and the Great Circle és S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is futott a tesztidőszakban és természetesen a brutális, 360Hz-es frissítésnek köszönhetően elképesztő élményben volt részem. A színek miatt elővettem az ősrégi Bastion -t is, mert emlékeztem, hogy rengeteg gyönyörű színnel dolgozik a játék, és.... órákra ragadtam le, annyira beszippantott a látvány.

A Philips Evnia 27M2N8500 verhetetlen ajánlat a 360Hz-esek között

Persze jobb ha az ember nem órákig bámul egy képernyőt, de ha már mégis így alakul, a villogásmentesség (Flicker Free) és este a kékfény csökkentésére használt LowBlue nagyon jól jön a megfáradt szemnek. Ahogy az EasyRead funkció is az olvasáshoz, ezt leginkább akkor érdemes bekapcsolni, ha sokat böngészünk vagy épp doksikat olvasgatunk, de szerkesztéshez is igencsak használható funkció., de több lépcsőben is állítgathatjuk ezt, az operációs rendszertől, a grafikus kártya tudásától és a támogatott játéktól függően. Xboxot és PlayStationt rákötve 120Hz-es frissítési frekvencia áll rendelkezésünkre. A QD az OLED előtt a Quantum Dot technológiát takarja, ami fényesebb megjelenítést tesz lehetővé, és ezt bizony tapasztaljuk is.Összeségében azt lehet mondani, hogy eltekintve az apróbb, negatívumként felróható hibáktól, jelenleg a Philips Evnia 27M2N8500 kínálja a legjobb áron a fent taglalt tulajdonságokat: ebben az árban a konkurencia 240Hz-es verziót kínál, 360Hz-est ennél (egy kivétellel, ami jelenleg nem kapható) csak drágábban. Ennek fényében kijelenthető, hogyebben az árszegmensben, amely a legkevesebb kompromisszummal - vagy épp azzal sem - jár.A Philips Evnia 27M2N8500 jelenleg nagyjából 360 ezer forint környékén érhető el (van ahol ennél olcsóbban), a monitor részletes paramétereiről és egyéb tulajdonságairól a termék saját oldalán lehet olvasni.