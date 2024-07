Philips Evnia 34M2C8600 monitor teszt - nagyképű, de van mire

Egyre több cég száll fel a zakatoló gamer vonatra ilyen vagy olyan termékekkel, köztük kicsi vagy éppen idáig ismeretlen nevek, és olyan nagyágyúk is, mint a sokáig leginkább világítástechnikai és szórakoztató elektronikai termékeiről ismert Philips. A brand monitoraihoz kapcsolódó jogokat birtokló TPV Technology 2022 végén jelentette be, hogy belép a játékos piacra és Philips Evnia név alatt létrehoz egy új, a játékosoknak dedikált márkát, amelynek szerkesztőségünkbe elsőként megérkező fecskéje rögtön magasra tette a lécet, hiszen a Philips Evnia 34M2C8600 egy, a legfelső ligában versenyző monitor.

Azt talán nem nehéz kitalálni az elnevezésből, hogy egy 10 bites, 34 hüvelykes (86.36 cm) 21:9 képaránnyal rendelkező kijelzőről van szó esetünkben, azonban az már nem látszik a típusjelzésből, hogy egy ívelt panellel ellátott készülék landolt a tesztasztalon, mégpedig nem is akármilyen. A 3440 x 1440 pixel (109,68 PPI) Quad HD felbontású monitor számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami messze az átlag fölé emeli azt.Na de ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük az elején! A méretes dobozból kivéve csap arcul minket a korántsem rideg valóság: hiába tudjuk az adatokat, amikor szembesülünk vele, rájövünk, hogy ez a monitor bizony tényleg nem kicsi. És itt nem csak arról van szó, hogy a széles panel el fogja foglalni az íróasztal felét, hanem bizony mélység is van rendesen - nyilván hiszen ívelt monitorról van szó -, amihez annak rendje és módja szerint méretes talp is dukál.

Ledek. Ledek mindenhol.

Az összeszerelés hihetetlenül egyszerű egyébként, az összeállított talpat és állványt elég csak felpattintani a monitor hátuljára és már készen is vagyunk. Itt jegyzem meg halkan, hogy az előző tesztelő roppant trehány módon pakolta vissza a talpat a dobozba, ami bizony egy masszív fém elem, ennek köszönhetően kibontáskor az kiesett a dobozból, amivel likvidálta is a szerkesztőség laminált padlójának egyik elemét, pontosabban egy méretes lyukat ütött bele. Nyilván ez a boltban vásárolt termék esetén nem várható, azonban biztos ami biztos, a lábujjakra mindenki vigyázzon!A masszív, érezhetően minőségi anyagokból összeállított monitor rögtön megragadja a tekintetet: bár az ember azt gondolná, egy ilyen termék nem tud kiemelkedni a többi közül, azonban meglepő módon ezt meghazudtolja a 34M2C8600., és ezt a fehér és fém színek jól eltalált párosítása csak tovább fokozza. Nyilván egy objektív tesztben nem lehet kifejezetten szépnek nevezni egy elektronikai eszközt, de szubjektíven szeretném megjegyezni, hogy ez a cucc bizony bitang jól mutat!Az Evnia 34M2C8600 nem csak fel és le (15 centiméter magasságban) állítható, hanem természetesen előre hátra (-5/20 fokban) dönthető is, viszont ami nagyon kellemes: jobbra balra (20-20 fokban) is forgatható. Bár, aminek köszönhetően valójában semmilyen tükröződést nem veszünk észre rajta, a betekintési szögek pedig egészen kiválóak: szinte teljesen oldalnézetből is kiválóan látható minden, köszönhetően nem csak az ívelt kialakításnak, de a használt QD OLED technológiának is.

Igazán nagyképű a Philips Evnia 34M2C8600, de van is mire

Az 1800R görbülettel rendelkező ívelt kijelző elölnézetből oldalt és felül nem rendelkezik kifejezetten vékony kávával, de ez nem zavaró a látványban. Alul a készülékházon az Evnia és a Philips feliratokon kívül egy visszajelző ledet találunk. A hátlap ennél már sokkal érdekesebb:, ezért egy rakás ledet látunk körben, amik többféleképpen tudnak világítani: kaphatnak egy állandó fényt, pulzáló effektet, vagy éppen a képernyő tartalmára rezonálva is működhetnek, ezzel tulajdonképpen megnövelve a kijelzőn látható élményt.A csatlakozóknak lenne elég hely hátul, azonban valamilyen oknál fogva minden egyes kábelcsatit a monitor aljára álmodott meg a gyártó, ami sokat ront az egyébként nagyszerű kinézeten, hiszen hiába tehát a letisztult forma, ha alul lóg ki nem csak a HDMI vagy épp DisplayPort, de sajnos az irgalmatlan vastag tápkábel is. Ez számomra jelentősen levett az élményből, főleg amikor az AmbiGlow amúgy dolgozik serényen, de a szemembe lógnak a kábelek... Nem szép na.Ha már felszálltunk a negatív vonatra, folytatom is a sort: ha HDMI-vel tuszakoljuk befelé a tartalmat a 34M2C8600-ba, valami rejételyes oknál fogva nem lehet kisajtolni az egyébként DisplayPorton és USB-C-n simán működő 175 Hz-es frissítési rátát, lévén, ami ugyebár 100 Hz-et tud. Ebben a szegmensben és árkategóriában ez, ha nem is megbocsájthatatlan, de mindenképpen megérdemel néhány rosszalló pillantást.

Kell neki a hely az asztalon, de megéri bármit leseperni inkább onnan

Na de ennél többet nem igazán lehet felróni neki, hiszen ha átlépünk ezeken az "apróságokon", az amit kapunk, példaértékű. Portokkal például egész jól el vagyunk látva, található itt két HDMI 2, egy DisplayPort 1.4, és több USB 3.2 port is., ami kifejezetten hasznos lehet laptopokhoz és egyéb eszközökhöz, hiszen a MacBook Próm például így nem igényelt külső energiaforrást, egyszerűen összekötve a monitorral, egy kábelen át adta le a tartalmat és kapta a delejt.Játékok tekintetében több címet is megfuttattunk - beleértve a gyors mozgásokat és gyors reakcióidőt igénylő FPS játékokat is - a monitoron, és sehol semmilyen problémát nem tapasztaltunk, minden flottul ment. Nincs szellemkép, semmilyen elmosódottság, az Adaptive Sync és a Mega Infinity DCR nagyszerűen teszi a dolgát. Természetesen, ami brutális., amelyet tetéz a minimális, 0,1 ms-os késleltetés és az AMD FreeSync Premium Pro, amely együttesen zökkenőmentes mozgást tesz lehetővé.A fényerő SDR módban 250 nit, HDR módban 450 nit, és az említett HDR E/P pedig 1000 nit. A készülék DisplayHDR True Black 400 tanúsítvánnyal rendelkezik, az Adobe RGB színtartomány 97,8%-os, a DCI-P3 pedig 99,3%-os, ami nem kíván túl semmilyen magyarázatot. Ezek az adatok predesztinálják a Philips készülékét, hogy nyilván nem csak játékra használható, de, tökéletesen ajánlható például videószerkesztéshez és grafikai tervezéshez is.

A magyar nyelvű menü számos állítási lehetőséget kínál

A hatalmas, ultrawide panel a multitaskingnek is roppant kedvező, hiszen olyan mintha két monitorunk lenne egymás mellett, könnyedén teszi lehetővé több alkalmazás egyidejű futtatását és az ablakok kényelmes elrendezését a kijelzőn. Az sem egy elhanyagolható tulajdonság, hogy a Philips monitora, simán megoldható hogy a képernyő bal oldalára be van kötve a gamer PC-nk, a jobb oldalra pedig ki van téve a munkára használt laptopunk képe.A monitor hátulján található joystickkel tudunk a menübe lépni, és ott különféle beállításokat eszközölni, a lehetőségek tárháza egészen elképesztő. Ráadásul az egész. Itt találjuk a különböző helyzetekre vonatkozó opciókat is, van HDR Game (HDR játék), HDR Movie (HDR film), HDR Photo (HDR fénykép) és VESA DisplayHDR is.

Hátul ventillátorok biztosítják a panel megfelelő hűtését

Összegezve két hét használat minden tapasztalatát, azt kell mondjam, a Philips Evnia 34M2C8600 egy kiváló monitor, amely minden szempontból megfelel a modern felhasználói igényeknek. Legyen szó játékról, munkáról vagy szórakozásról,. Az OLED technológia, a magas frissítési ráta és a széleskörű csatlakozási lehetőségek miatt ez a monitor ideális választás lehet bárki számára, aki csúcskategóriás kijelzőt keres.A készülék jelenlegi ára 360 ezer forint környékén indul, bővebb információt és technikai részleteket, specifikációkat pedig a Philips hivatalos oldalán lehet találni.