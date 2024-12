Ezek lesznek szerintünk 2025 legjobb videojátékai

És íme, a vég. Legalábbis 2024-nek. Úgyhogy, ahogyan ez nálunk szokás, egy jövendőmondással zárjuk az évet, és mivel friss tarot paklival készültem, szinte "biztos", hogy minden tippem be fog jönni. Azonban kicsit nehéz dolgom volt, ugyanis a 2025-ös esztendő rengeteg nagyon érdekes címmel kecsegtet, úgyhogy a kártyák sokat szenvedtek azért, hogy ki tudjanak választani tízet. Lássuk, hogyan döntött a sors, melyet némileg megtámogattam egy kis segítséggel.

- várható megjelenés: 2025 február 11.Nyolc év után ismét folytatást kap Sid Meier világhíres stratégiai játéka, melynek örömére a Steam-en fillérekért lehet a hatodik részt beszerezni, DLC-stül mindenestül. Ezt mondjuk megjelenéskor is ellőhették volna (hogyne, álmodik a nyomor), és akkor most nem érezném magam kicsit morózusan, mivel teljes árat fizettem mindegyik kiegészítőért, de nem állíthatnám, hogy megbántam. Nem tudom elképzelni, hogy mivel tudnák még jobbá és emlékezetesebbé varázsolni a már bejáratott receptet, a szebb prezentációt leszámítva, de én akkor is zabálni fogom, ha az alapok változatlanok és ismerősek maradnak, és csupán a körítés ad érdekes fricskákat a játékmenetnek, és fogom jószívvel mondani, hogy csak... még... egy... kört...Minden a játékról: Civilization VII adatlap - várható megjelenés 2025. február 18.Emlékszünk még a Pillars of Eternity-re? Arra a kickstarter-es projektre, mely "csupán" kétmillió dollárt gyűjtött össze, hogy azt elfogyasztva a 2015-ös év egyik, ha nem a legjobb szerepjátékává váljon? Nos az Avowed a PoE-nek és annak a folytatásának a szellemi örököse, ugyanis ugyanabban a világban játszódik, mint az imént említett két alkotás. Továbbá a készítők is változatlanok (legalábbis csapatnév szinten), úgyhogy minden adott egy újabb év játéka alkotáshoz. Addig pedig ismét végigpörgetem az Pillars részeket. Szünet van még, belefér.Minden a játékról: Avowed adatlap - várható megjelenés: 2025 február 4.A legújabb Kingdom Come játékhoz már volt szerencsénk idén áprilisban, egy látványos és szórakoztató bemutató keretei között. Azóta pedig több verekedés is kitört a szerkesztőségben a tesztelési jogokért, amiket Márkó általában egy lendületes hasassal zárt rövidre. A harcok mondjuk jogosak voltak, ugyanis az elődhöz hasonlóan, ezt a játékot is szinte minden platformra ki fogják adni. Csupán abban tudunk nagyon reménykedni, hogy minőségben is követni fogja az első rész a Warhorse Studios legújabb üdvöskéje, a rajtot leszámítva. Vagyis egy játékot fogunk kapni megjelenéskor, nem pedig egy bughalmazt.Minden a játékról: Kingdom Come Deliverance II adatlap - Várható megjelenés 2025 február 28.Újabb év, újabb Monster Hunter játék. Ám ezt a sorozatot nem lehet az általunk hőn "szeretett" sportjátékokhoz hasonlítani, melyek ugyancsak évente kapnak új epizódot, lévén, hogy a címszereplő Capcom-os franchise az utóbbi években egyszerűen nem tudott hibázni. A legújabb rész nem tűnik az elődeinél különlegesebbnek, de ez talán nem is baj. Itt is egy nyílt világot kapunk, a megszokott fegyver-rendszerrel, gyűjtögetéssel, főzőcskézéssel és eszközkészítéssel. Ám ez nem jelenti azt, hogy a végeredmény rossz lesz, hisz, ha a jól bevált recept kifogástalanul van implementálva, akkor mi panaszra lehet okunk? Azért remélem nekem mellméretet állítani... férfi karakteren, természetesen.Minden a játékról: Monster Hunter Wilds adatlap - Várható megjelenés 2025. március 27.A Dungeon Fighter Online egy érdekes állatfajta, melyről sosem hallottam még, azonban valószínű egyedül vagyok ezzel, ugyanis a játék 2005 óta tombol keleten, 2010-ben pedig nyugatra is ellátogatott hódítani. Mindössze 22 milliárd dollárt gereblyézett be a készítőgárda, a Neople, és valószínű azért nem hallottam az alkotásukról, mert a Steam-es verzió botrányosan rosszra sikeredett. Sebaj, jövőre a fejlesztők egy szólóorientált címmel fogják megtoldani a DFO világát, mely egy előzménytörténetet mesél el, és már a bemutatóvideókon is látszik, hogy igazi, klasszikus hentelős szerepjátékot fogunk kapni a The First Berserker révén. Remélhetőleg ezúttal a Steam nem fog már a letöltés közben bannolni minket...Minden a játékról: The First Berserker: Khazan adatlap - várható megjelenés 2025 második féléveÉn imádtam a GTA Vice City-t. Kisiskolás korom nagyrészét ebben a szórakoztató, színes, könnyed maffiás világban töltöttem, mely másodpercek alatt beszippantott. Egy szót sem kellett igazából értelenem a szotriból, hogy nem legyen szórakoztató a küldetések csináljása, illetve a Hidden Package-ek és az eldugott fegyverek keresgélése. Igen, talán szüleimnek jobban kellett volna figyelniük arra, amivel játszom, de valószínű nem jutottak volna messzire eltiltásokkal, mert pajtásaimhoz ellátogatva is állandóan csak Tommy Vercetti kalandjait nyomattuk napestig. Úgyhogy nálam a GTA hatodik része már így látatlanban is telitalálatnak érződik. Azonban a múltból tanulnom kellene, hisz a GTA V-öt is nagyon vártam, mert bár annyit nem játszottam a San Andreas-szal, mint annak az elődjével, minden pillanatát élveztem annak is. Aztán az újragondolt Los Santos és a köré rittyentett sztori elég nagy csalódást okozott nekem, a multizás pedig mindig is hidegen hagyott. Szóval szkeptikusan kellene hozzáállnom a helyzethez, de nem tudok. Főleg úgy nem, mikor olyan híreszteléseket hallok, hogy egy nagyobb, izgalmasabb, színesebb és bombasztikusabb Vice City-t fogunk kapni. Aztán eszembe jut, hogy, mi történt a klasszikus trilógia felújításával. Hát igen, ím a remény, ott pedig a hal.Minden a játékról: Grand Theft Auto VI adatlap - Várható megjelenés 2025 nyaraHa már Vice City és maffiózók, lépjünk vissza a klasszikus időkbe, illetve a maffiavilág otthonának számító Szicíliába. Én az amerikai helyszíneket is nagyon bírtam, de tagadhatatlan, hogy eme új megközelítés az olasz szcénán keresztül azonnal megfogta a figyelmemet. A Hangar 13-nak alapjáraton pozitív históriája van a Mafia játékokkal, lévén, hogy ők készítették azokat, és egyedül a Definitive Edition-ök sikerültek megkérdőjelezhető minőségben, az első részt leszámítva. Úgyhogy bízom benne, hogy a skacok meg tudják ugrani ezt a röhejesen magas lécet, amit a The Old Country-val felhelyeztek önmaguknak. Úgy fest, visszatérünk az első kettő Mafiában jelen lévő lineáris történetmeséléshez, ergo számíthatunk egy megfogó narratívára, illetve remélhetőleg a harc és az egyéb kiegészítő játékelemek is a helyükön lesznek. A Hellblade II már bebizonyította, hogy egy sztori-központú játék lehet kiemelkedően jó, bármiféle igazán különleges körítés nélkül is, úgyhogy Hangar 13, kíváncsian várjuk az eredményeket.Minden a játékról: Mafia: The Old Country adatlap - Várható megjelenés 2025A Doom: Eternal meglepően nagyot szólt, mikor 2020-ban tiszteletét tette. Rá tudott kontrázni a Doom receptet új formában visszahozó Doom (2016)-ra, ám sajnos a hozzá kiadott DLC-k nem igazán hozták lázba a világot. Többek között én is mástól tudtam meg, hogy egyáltalán léteznek ezek. A készítőcsapat, a legendás id Software, jó érzékkel elengedte az Eternal befejezését és a következő játékuk történetét inkább a múltba helyezték. A címből talán nem nehéz kitalálni, hogy középkorias tematikába lesz belebugyolálva a démonöldöklés. Lesz itt minden: sárkánylovaglás, dobálható láncfűrész-pajzs, buzogány és természetesen a kedvenc duplacsüvű is tiszteletét teszi. Hisz anélkül nincs Doom.Minden a játékról: Doom: The Dark Ages adatlap - Várható megjelenés 2025Az emberek annyira várják Hideo Kojima sétálószimulátorának a második részét, hogy az idei The Game Awards-on el is nyerte a a legjobban várt 2025-ös videojáték díját. Hogy ez pontosan mivel is jár, lövésem sincs, de az biztos, hogy hiába kapott apait, anyait a előd, a rajongók igenis nagyon várják a folytatást. Sokat sajnos egyelőre nem tudni a sztoriról, de a képernyőképek és a bemutatóvideók alapján úgy fest, Kojima ismét az elemében van, és megint egy elgondolkodtató, elborult képi világgal ellátott kalandot fogunk kapni. Igazából túl sokat nem értettem a bemutatóból, de annyit leszűrtem, hogy Norman Reedus továbbra is egy fantasztikus színész.Minden a játékról: Death Stranding 2: On The Beach adatlap - Várható megjelenés 2025Ugyancsak megjelent a The Game Awards legjobban várt listájában, a Ghost of Yotei, mely az egyedülálló folytatása lesz a Ghost of Tsushimának, és 329 évvel az előd után játszódik. Minden bizonnyal hasonló rendszerrel fogunk találkozni, mint anno a Tsushimánál, azonban annyit biztosan elárultak a készítők, hogy jóval dinamikusabb lesz a történetmesélés, leginkább a főszereplő tekintetében. A játék továbbra is hozni fogja a japán középkor festői, csodaszép valóját és hangulatát, ám ezúttal egy nő szemszögéből tapasztalhatjuk meg ezt a turbulens, magával ragadó érát. És ha hihetünk egy youtube "tartalomkészítő" hatásvadász video-thumbnail-jének, akkor Woke tartalom is kerül a játékba. De persze véletlenül sem nyomtam rá a videora; engem nem tudnak "clickbait" hülyeségekkel megfogni. Azért biztos, ami biztos, megnézem...Minden a játékról: Ghost of Yotei adatlap - Várható megjelenés 2025A tavalyi listában is benne volt, de most trükkösen a +1-es pozíciót kapja tőlem, lévén, hogy továbbra is annyi esély van egy 2025-ös megjelenésre, mint tavaly volt a 2024-esre. Azaz nem túl sok. Ráadásul a kiadott bemutatóvideok egyáltalán nem tudtak arról meggyőzni, hogy ez egy jó alkotás lesz. Én azért reménykedek. Mégiscsak ezen RPG rendszer révén szerettem bele az asztali szerepjátékba, és a Bloodlines első része ugyan technikailag erőteljesen kifogásolható volt, de szerintem a mai napig nem találkoztam egy olyan RPG-vel, mely annyira magával ragadott volna, mint az a cím. De ha nem jelenik meg jövőre sem, sebaj, karácsonyra megleptem magamat egy rakás klasszikus Vampire könyvvel... én kibekkelem a megjelenésig. Majd csomagolok hidegélelmet isMinden a játékról: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 adatlap Ennyi. És egy bambi. Én nagyon kíváncsi leszek 2025-re. Nem mondanám az idei évet egy roppantmód sikeres esztendőnek, legalábbis a saját hozzáállásomat tekintve. Talán kicsit túl sokat bosszankodtam olyan dolgokon, melyekkel nem tudtam volna egyébként sem mit kezdeni, úgyhogy ez lesz az új évi fogadalmam: elengedni a világhálóról engem elárasztó millió majomságot, és azzal foglalkozni, ami igazán fontos. 