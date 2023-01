Számos meglepetésre számíthatunk idén a Persona-játékok fejlesztőitől

Ismét egy mozgalmas évnek néznek elébe a Persona-játékok rajongói, számos korábbi epizód is ellátogat majd új platformokra idén, viszont a játékokat fejlesztő Atlus csapata emellett még számos meglepetéssel, új címmel is készül 2023-ban.

A japán videójátékos magazin, a Famitsu jóvoltából jutott el hozzánk is az Atlus csapatának újévi üdvözlete, amiből azt is megtudtuk többek között, hogy idén nem csak a Persona 3 Portable és a Persona 4 Golden feljavított verzióira számíthatunk majd tőlük, számos meglepetéssel,Annyi egészen biztos, hogy PC-re, Xbox- valamint PlayStation-konzolokra és Nintendo Switchre érkeznek majd idén januárban a korábbi epizódok remasterelt verziói, talán még az is elképzelhető, hogy végre bejelentik a Persona 6-ot.A tavalyi év amúgy is érdekesnek bizonyult Atlus-játékok terén, hiszen amíg a Persona 5 Royal PlayStation 5-ös változata szép pontszámot kapott, addig a Soul Hackers 2 eléggé közepesre sikeredett. Talán majd egy új Persona vagy Shin Megami Tensei-epizódnak sikerül majd kiköszörülni a csorbát. Mindenesetre kíváncsian várjuk, hogy ezúttal mivel állnak majd elő.

