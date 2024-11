Nincs több csúszás: aranylemezen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

A GSC Game World bejelentette, hogy a STALKER 2: Heart of Chornobyl hivatalosan is aranylemez lett, vagyis a játék elkészült és a mesterpéldányt elküldték tömeggyártásra (az FPS a digitális mellett fizikai lemezen is megjelenik Xboxra).

Elméletileg ezés egy hosszú és kemény út végére értük, ugyanis több mint tizenöt év telt el a franchise utolsó része, a 2009-es S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat óta. A stúdió bezárása , majd a projekt újraindítását követően 2018-ban leplezték le és 2021-es megjelenéssel számoltak.Ebből lett 2022 áprilisa, majd decembere , de az Ukrajna elleni orosz invázió miatt egy időre teljesen le kellett állítani a játék munkálatait. Végül a Gamescom 2023-ra egy játszható demót hoztak és bejelentették , hogy szeptemberben megjelenik, de ezt eltolták november 20-ra, ami 10 nap múlva itt van!