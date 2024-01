Szeptemberre kapott megjelenési dátumot a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

A GSC Game World egy friss kedvcsináló társaságában jelentette be a nagyszerű hírt: végleges megjelenési dátumot kapott a STALKER 2, ami ugyan egy kicsit késik az eredeti tervekhez képest, de még így is az idén érkezik.

Hogy egészen pontosak legyünk, a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , vagyis ezen a napon érkezik majd meg PC-re és Xbox Series X/S-re egyaránt a kérdéses videojáték, amely újra visszavisz minket a Zónába, ahol egy emlékezetes, nem mellesleg pedig nyitott világú kaland vár majd ránk.Hogy miféle körítéssel? Erre a kérdésre is választ ad a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl legújabb kedvcsinálója, amit a megjelenési dátumhoz kapcsolódóan adtak ki a készítők, és rövidsége ellenére nagyszerűen prezentálja előttünk a játék atmoszféráját.

