Novemberre csúszott a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Már meg sem lepődünk rajta, de egy kicsit azért szíven talált minket, hogy a GSC Game World csapata újra eltolta a STALKER 2: Hears of Chornobyl megjelenését, amit ráadásul egy vicces videóval nyomatékosítottak.

A stílusosan csak "Relly, Again?" - szabad fordításban Tényleg, Megint? - címet kapott felvétel bár azon túl, hogy ad egy kis hangulati ízelítőt a játékból, mindemellett közli az új megjelenési dátumot is, hiszen a készítők nem tudják tartani a korábban szeptemberre kijelölt dátumot, azta minőség érdekében.Hogy jó hír is társuljon a rossz mellé, a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl augusztus 12-én ismét megmutatja majd magát, lévén a játék ott lesz az Xbox nagy bemutatóján, így akkor egy friss trailert biztosan elcsíphetünk róla.