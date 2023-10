Leépítés kezdődött az Uncharted és a The Last of Us fejlesztőjénél

A videojáték-ipar nagy elbocsátási hullámmal néz szembe, a Kotaku értesülései szerint az Uncharted és a The Last of Us készítője, a Naughty Dog több tucatnyi dolgozó szerződését kezdte lerövidíteni a napokban.

A helyzetet ismerő két forrás szerint az elbocsátásokat a múlt héten közölték a santa monicai, kaliforniai székhelyű stúdióban. A művészeti részlegektől kezdve a gyártásig számos területet érintett, de az elbocsátottak többsége a minőségbiztosítási tesztelésben dolgozott. A források szerint, de a teljes munkaidős alkalmazottak nem részesei a kirúgásoknak.A Kotaku forrásai szerint a most elbocsátottaknak nem ajánlanak végkielégítést és az érintett fejlesztőkre, valamint a megmaradt alkalmazottakra is nyomást gyakorolnak, hogy ne beszéljenek az elküldésekről. A szerződésük hivatalosan csak október végén szűnik meg és a hónap hátralévő részében még dolgozniuk kell.Az elmúlt időszakban rengeteg leépítés történt, csak hogy néhányat említsünk: a 343 Industriesnél , az Electronic Arts-nál , a Firaxisnál , az Epic Gamesnél és az Embracernél