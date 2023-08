Az Embracer Group bezárta egy másik felvásárolt stúdióját is

Az Embracer Group egy sikertelen 2 milliárd dolláros üzlet miatt a közelmúltban stúdióbezárásokra és elbocsátásokra kényszerült, most úgy döntöttek, hogy bezárják a Campfire Cabal nevű stúdiót, amely mindössze egy évig működött.

Embracer Group shuts down Campfire Cabal pic.twitter.com/LZ5n3OBpCa — Timur222 (@bogorad222) August 4, 2023

A svédországi Karlstadban székelő, Lars Wingefors által alapított Embracer Group a Gearbox Studios, a THQ Nordic és az Eidos Montreal tulajdonosa, a legutóbbi Marvel-játékok, a Gyűrűk Ura, a Deus Ex és a Legacy of Kain játékot IP-ivel milliókat keres. Most azonban egy meghiúsult üzlet több stúdió bezárását, játékok törlését és alkalmazottak elbocsátását eredményezte.A Campfire Cabal így egy nagyon rövid életű stúdió volt, hiszen csak 2022 szeptemberében nyitotta meg kapuit és soha nem jutott el egyetlen szoftver előállításáig sem. Az Embracer Group általi felvásárlást követően a, ez ebben a formában biztosan nem valósul meg, a franchise sorsa pedig függőben van.