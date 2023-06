Leépítés kezdődött a Marvel's Midnight Suns és az XCOM fejlesztőinél is

Az elmúlt néhány hónap meglehetősen nehéz volt a Firaxis számára, amely talán leginkább az XCOM-ról ismert, de a Marvel's Midnight Sunst is szállította - úgy indult az év, hogy 20 év után távozott Jake Solomon, a két cím rendezője.

Ez csak a kezdete volt a Firaxis nehéz időszakának, amint arról az Axios beszámolt, pár napjaa stúdióban, ami a 2K képviselője szerint csak "kis szám". A vezető szerint a leépítések "a figyelem összpontosítását, a hatékonyság növelését és a tehetségünk összehangolását jelentik a legfontosabb prioritásainkkal" és hogy "a Firaxis továbbra is a kritikusok által elismert videojátékok fejlesztésére összpontosít".A fentieken túl az is valószínűnek tűnik, hogy a Marvel's Midnight Suns gyenge eladásai hatással voltak a stúdióra. Nem sokkal azelőtt, hogy Jake Solomon elhagyta a stúdiót, a Bloomberg arról számolt be, hogy a cím nem teljesítette az eladási elvárásokat. Ezekről azóta semmit sem mondtak, de valószínű, hogy nem sokat javultak, ha a stúdiót elbocsátásokkal sújtják alig fél évvel a játék megjelenése után.Másrészt a Firaxis csak egy újabb cégnév az idén történő elbocsátások hosszú listáján, így lehet, hogy ennek egyáltalán semmi köze az eladási számokhoz. Az év elején a Microsoftot különösen keményen sújtották az elbocsátások (Bethesda, 343, The Coalition), azóta a Meta , a Unity , az EA , a Ubisoft, a Take-Two, a Riot Games, a Deck Nine, a Sega és a CD Projekt Red munkatársai is távoztak a stúdiókból.