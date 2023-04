Leépítési hullám érte el a Ready at Dawn csapatát

Nagyon rossz helyzetben van manapság a Ready at Dawn csapata, akik egykoron szebb napokat is megéltek, amikor még a Sony égisze alá tartoztak és olyan projekteken dolgoztak, mint a The Order: 1886.

Majd jött a váltás, és a Meta kezébe kerültek, ahol több VR-játékon dolgoztak, azonban átütő sikert egyikkel sem értek el, sőt alaposan megindultak lefelé a lejtőn, és miután a Meta a közelmúltban óriási leépítési hullámot indított útnak - eddig már több mint 20 ezer alkalmazottat küldtek el -, kiderült az is, hogy a Ready at Dawn sem marad ki a sorból.A Twitteren ugyanis, így többek között olyan tehetséges fejlesztők kerültek utcára, mint Colin McInerney vagy Thomas Griebel. Remélhetőleg néhány embernél megáll majd a leépítési hullám!