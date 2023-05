Újabb óriási leépítés várható a Unity Engine fejlesztőinél

A Unity, az iparág egyik vezető játékmotor-gyártója egy harmadik elbocsátási kört is tart és további 600 alkalmazottat küldenek el, nem csak ez a terv, hanem az is, hogy a következő években több mint 28 irodát zárnak be.

A Wall Street Journal információ szerint 2022 júniusa óta ez már a harmadik elbocsátás a Unitynél, akkor több mint 500 alkalmazottat rúgtak ki, majd 2023 januárjában egy újabb jelentős kör következett. Annak ellenére, hogy tavaly nyereségről és növekedésről számoltak be, úgy tűnik, hogy a részvényárfolyam csökkenése miatt a San Francisco-i székhelyű cégnél lassulás történt.Az elbocsátási kör után a Unity még mindig körülbelül 7000 alkalmazottal büszkélkedhet, ez a hullám azonban még így is a. A Unity motorja megtalálható jó néhány neves címben: Sons of the Forest, Escape From Tarkov, Call of Duty Mobile, Pokemon Go, Genshin Impact.