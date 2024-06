Launch traileren az Elden Ring Shadow of the Erdtree

A Bandai Namco és a FromSoftware közös címének, a 25 millió eladott példányszámmal büszkélkedő Elden Ring régóta várt kiegészítője megérkezett, a Shadow of the Erdtree több kiadásban is elérhető a főbb platformokra.

Az Elden Ring egyetlen , de hatalmas bővítményében az Árnyak Földjén indulhatunk új kalandra, mely tele van titkokkal és veszélyekkel, ellenfelekkel, új varázslatokkal, képességekkel, fegyverekkel és páncélokkal. A fejlesztők szerint egya Hidetaka Miyazaki és George R.R. Martin által kreált fantasztikus világban.Mi a Game Channelen már teszteltük ( itt olvashatjátok ), 8,3-at adtunk rá, míg külföldön valósággal kilőtt, 60 teszt után 95/100-on állt a Metacritic oldalán . A gigantikus kiegészítő PS4-re, PS5-re, Xbox Onera, Xbox Series X|S-re és PC-re érkezett, a dobozos kiadás már megvásárolható PS5-re és Xbox Series X-re.

