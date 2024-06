Az értékelések alapján az Elden Ring: Shadow of the Erdtree lett minden idők legjobb DLC-je

Minden jel arra utal, hogy a From Software a DLC-gyártásban is remekel, lévén egymás után futnak be a tesztek az Elden Ring első és utolsó bővítményéről, a kritikusok pedig egyenesen el vannak ájulva tőle.

Bár mi is teszteltük az Elden Ring: Shadow of the Erdtree-t, azonban közel sem kapott tőlünk olyan jó pontszámot, mint a külföldi kollégáktól, ahol sorra gyűjti be a kimagaslü értékeléseket, nem véletlen, hogy a Metacritic-en jelenlegAmi azonban még ennél is fontosabb, hogy maguk a rajongók is odáig vannak érte, lévén a Shadow of the Erdtree a felhasználói értékelések szerint 96/100-as értékeléssel büszkélkedhet a kérdéses oldalon, így még az alapjátékhoz mérten is jobb eredményeket vonultat fel.