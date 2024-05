A Shadow of the Erdtree lesz az Elden Ring egyetlen DLC-je

Miyazaki a kínai Zhihu magazin munkatársainak erősítette meg, hogy a DLC júniusi megjelenését követően nincsenek további terveik az Elden Ring -gel, aminek az oka főként az, hogyA From Software vezére szerint üzletileg talán jobban jártak volna, ha a kiegészítőt darabokra osztják és úgy adják ki, azonban szerinte ez korlátozta volna azt a kalandérzéket, amit ezzel a bővítménnyel hozzá tudnak adni az Elden Ring -hez.

