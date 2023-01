Kiszivárgott a netre egy eddig be nem jelentett PlayStation exkluzív cím

Az idei év izgalmasnak ígérkezik PlayStation exkluzívok terén, nemrégiben ugyanis kiszivárgott egy új játék a netre, a projekttel kapcsolatban csupán annyit tudunk, hogy állítólag a titokzatos sci-fi lövöldén egy külsős stúdió dolgozik az XDev támogatásával.





A tavalyi év jól alakult a Sony számára, hiszen számos minőségi exkluzívval ( God of War: Ragnarök ) lettünk gazdagabbak, emellett több korábbi PS-cím, többek között a Spider-Man: Miles Morales is ellátogatott új platformokra. Az év végi listánkon előkelő helyen szerepeltek ezek a játékok, úgy tűnik viszont, hogy 2023 legalább olyan izgalmas lesz, mint a tavalyi év.A ResetEra oldalán bukkant fel ugyanis egy rövid videó ( ide kattintva tudjátok megnézni), amiben, a videóban egy fegyveres alak valamint egy gigantikus szörny is felbukkan. Minden bizonnyal a korai fázisban lehet a projekt, a kezdetleges látvány legalábbis erre utal.A szivárogtató szerint egy sci-fi szerepjátékról van szó, ami Unreal Engine 5 grafikus motorral készül, egy ismeretlen külső stúdió dolgozik rajta a PlayStation XDev részlegének támogatása mellett. Az ismert szivárogtató, Dusk Golem is megerősítete a projekt létezését, szóval innentől már csak azt várjuk, hogy a Sony hivatalosan is leleplezze a sci-fi lövöldét.