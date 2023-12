Ezekre a játékokra kerestünk rá a legtöbbet idén

A Google nyilvánosságra hozta a 10 legtöbbet keresett videojáték listáját 2023-ban, a lista élén a Harry Potter-franchise nyílt világú spin-offja, a Hogwarts Legacy áll, de 2023 a The Last of Us éve is volt.

nem meglepő, február 10-i megjelenését követően Európa legkelendőbb játéka volt 2023 első felében. Csak szeptemberig több mint 15 millió példányban kelt el és azóta már megérkezett Switch-re is. 2023-ban a The Last of Us népszerűsége is megugrott, valószínűleg a januárban indult HBO tévéadaptáció sikerének köszönhetően.A 10 legtöbbet keresett játék 2023-ban a Google adatai szerint:Hogwarts LegacyThe Last of UsConnectionsBattlegrounds Mobile IndiaStarfieldBaldur's Gate 3Suika GameDiablo IVAtomic HeartSons of the Forest