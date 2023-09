A Hogwarts Legacy eladásai meghaladják a friss játékok számait

Hogwarts Legacy továbbra is uralja az eladási listákat, megelőzve az olyan nagyobb új megjelenéseket, mint az Armored Core VI , a varázslós kaland eddig 1 milliárd dolláros (354 milliárd 489 millió forint forint) bevételt hozott.

Sources confirmed that a Hogwarts Legacy sequel is in the works pic.twitter.com/LQEKFmUpO9 ? MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 2, 2023

Az év folyamán a Hogwarts Legacy folyamatosan jól szerepelt az eladási listákon és annak ellenére, hogy számos kiváló konkurenciája van, még mindig a. A cím több mint 15 millió példányban kelt el, és a bevételek még csak nőhetnek az Avalanche Software számára, hiszen november 14-én jelenik meg Switch-re.Az Egyesült Királyságban például a múlt héten így fogytak a fizikai kiadások:LEGO Star Wars: The Skywalker SagaMario Kart 8 DeluxeThe Legend of Zelda: Tears of the KingdomArmored Core 6: Fires of RubiconMortal Kombat 11 UltimateStarfield Premium Edition UpgradeGrand Theft Auto 5MinecraftFIFA 23Mindeközben egy szivárogtató arról írt a Twitteren, hogy már fejlesztés alatt áll a Hogwarts Legacy folytatása, ezt nem erősítették meg és további információkat a felhasználó sem tett hozzá.