Egy új koncepciós rajzon keresztül csodálhatjuk meg a The Last of Us többjátékos spinoffját

Idén tölti be tizedik születésnapját a Naughty Dog kultikus posztapokaliptikus kalandja, a The Last of Us, ennek örömére kaptunk egy vadiúj koncepciós rajzot a The Last Of Us Part 2 javában készülő többjátékos spin-offjához.





Az idei év jól kezdődik a The Last of Us rajongói számára, hiszen január 15-én debütál az élőszereplős sorozat a HBO gondozásában, márciusban pedig érkezik PC-re a The Last of Us Part 1 felújított változata. A Naughty Dog a jeles évforduló alkalmából egy blogposztban tért ki többek között a régóta fejlesztés alatt álló multiplayer epizódra , emellettÁllítólag saját sztorija lesz a multis résznek, új karaktereket is megismerhetünk majd. Neil Druckmann többek között azzal is eldicsekedett, hogy 37 millió példány talált eddig gazdára a különféle The Last of Us-epizódokból, emellett a rejtélyes The Last of Us Part 3 -ra is tett némi utalást. Sajnos a multiplayer résszel kapcsolatban nem lettünk okosabbak, be kell érnünk az új koncepciós rajzzal, bízunk benne, hogy még az idén friss infókkal jelentkezik majd a csapat.