Extrém hosszú epizóddal debütál majd a The Last of Us sorozat

Kicsit több mint két hét múlva debütál a Naughty Dog posztapokaliptikus kalandjának, a The Last of Us-nak az élőszereplős adaptációja, nemrég pedig azt is megtudtuk, hogy a készítők egy rekordhosszú epizóddal indítják majd el Joel és Ellie közös kalandját.

2023 jól kezdődik majd a The Last of Us-rajongói számára, hiszen január 15-én debütál majd a HBO Maxon az élőszereplős adaptáció. Azt eddig is tudtuk, hogy kilenc epizódos lesz a sorozat, a DomTheBomb névre hallgató youtuber értesülései alapján pedig az első rész hosszáról is kaptunk infókat. Nem árt majd extra adag popcornnal és nagy kólával behuppanni a TV elé, mivel extrém hosszú,Természetesen nem hasraütés-szerűen mondta be ezt a számot az úriember, a HBO Latino oldalán is ez a szám szerepel, szóval még akár hihetünk is neki. Minden bizonnyal a későbbiekben rövidebb részeket kapunk majd és csak a nyitány lesz hosszabb a megszokottnál. Mindenesetre mi nagyon várjuk a premier napját, a sorozat alkotói ugyanis azt is elárulták, hogy a játékhoz képest visszavesz majd az erőszakból az adaptáció.