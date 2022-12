Ismét egy olyan exkluzív videojáték kapott PC-s megjelenési dátumot, melyről soha nem gondoltuk volna, hogy valaha is megjelenhet számítógépekre, de a TGA 2022 során kiderült, mikor jön PC-re a The Last of Us Part 1 Remake.

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor, ami kissé keserédes hír lehet a PC-s tábornak, hiszen a franchise alapján érkező televíziós sorozat már januárban elindul, és sokan bizonyára szerették volna előbb felfedezni a játékot.Hogy milyen lesz a The Last of Us Part 1 Remake? Természetesen egy friss kedvcsináló is érkezett hozzá, hogy ne csak száraz adatokkal dobálózzanak a készítők. Íme a videó:

