Bár nagyon szívesen látnánk már egy friss Uncharted epizódot is, a hírek szerint azonban nem Nathan Drake kalandjait folytatja tovább a Naughty Dog csapata, hanem a manapság egyre népszerűbb The Last of Us szériát álmodja tovább.

A hír egyelőre nem hivatalos még, azonban a magát csak ViewerAnon néven nevező szivárogtató - aki leginkább filmes témákban hozott nagy híreket a múltban - úgy értesült belsős forrásai alapján, hogyHogy mi a valóság, az egyelőre kérdéses, jelenleg csak annyi bizonyos, hogy Neil Druckmann már nyáron megerősítette a világnak, hogy a Naughty Dog már belecsapott egy új játék munkálataiba, de arról nem beszélt, hogy mi lehet az.