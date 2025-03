Bejelentették: áprilisban debütál PS5-ön az Indiana Jones and the Great Circle

Sok pletyka és találgatás után a Microsoft végre közölte, hogy április 17-én PlayStation 5-re is megjelenik az Indiana Jones and the Great Circle - ezzel az is kiderült, hogy pontosan voltak a kiszivárgott hírek

Az igazán különleges bejelentő trailerben Indiana Jones játékbeli megformálója, Troy Baker és az Uncharted főszereplője, Nolan North látható, amint jól elszórakoznak. A játék PlayStation Store oldala megerősíti, hogy a játékcsomagot.Így eldőlt, hogy a 2024. december 9-én megjelent Xbox-kiadás néhány hónapos konzol-exkluzivitást élvezhetett, hiszen a Sony konzolja is megkapja a játékot. Az Indiana Jones and the Great Circle Xbox és PC verziója, a Game Pass előfizetésekkel együtt januárig 4 millió játékost vonzott, a tesztünket pedig itt olvashatjátok

