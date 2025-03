Pontos dátum szivárgott ki az Indiana Jones and the Great Circle PS5-ös változatához

Nem sieti el a Microsoft az Indiana Jones and the Great Circle PS5-ös változatát, illetve a hozzá kapcsolódó megjelenési dátum leleplezését sem, holott a játék állítólagosan már itt van a kanyarban.

Már korábban is kiderült , hogy az átirattal az áprilist célozhatták meg a készítők, a Dealabs forrásai szerint azonban most egy napra pontos premierdátum érkezett, amelynek tanúsága szerint alig egy hónap múlva,A forrás szerint a játék két különböző változatban is megjelenhet majd, így a standard verzió mellett biztosan kapunk majd egy prémium kiadást is 100 dolláros árcédulával, ami ráadásul korai hozzáférést is tartogat majd, így a tulajdonosok már április 15-től élvezhetnék Indy kalandjait.