Kiderülhetett, mikor jön PS5-re az Indiana Jones and the Great Circle

A tavalyi év egyik legnagyobb meglepetése a Microsoft bejelentése volt, miszerint az Indiana Jones and the Great Circle - amelyet egykor Xbox-exkluzív játékként emlegettek - 2025 tavaszán megérkezik PS5-re is.

Egy új cikkben a The Verge oldalán Tom Warren azt írta, hogy Bethesda múlt héten frissítette az Indiana Jones and the Great Circle -t DLSS 4, Multi Frame Generation, sőt FSR 3.1 Frame Gen támogatással. Hozzátette, ez nagyszerű hír a PC-seknek és most arra várunk, hogy megtudjuk, vajon a játékPS5-re.A Microsoft csak 2025 tavaszát jelölte meg és soha nem árulta el, hogy melyik hónapban tervezik a megjelenést a Sony konzoljára. Ha Warren értesülése igaz, akkor a PS5-ös játékosok is hamarosan beszállhatnak a MachineGames kalandjátékába.