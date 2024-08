Decemberben PC-re és Xboxra, 2025 tavaszán PS5-re is jön az Indiana Jones and the Great Circle

Napra pontos megjelenési dátumot kapott a sokak által tűkön ülve várt Indiana Jones and the Great Circle , amiről kiderült, hogy valóban nem sokáig marad meg a Microsoft exkluzivitásában, néhány hónap múlva ugyanis PS5-re is megjelenhet.

A konkrétumok tükrében annyit tudni eddig, hogy az Indiana Jones and the Great Circle várhatóan még december 9-én beroboghat majd közénk PC-re és Xbox Series X/S-re, sőt a MachineGames játéka még az Xbox Game Pass kínálatába is bekerül, de ami ennél sokkal fontosabb hír:A nagyszerű hír mellé természetesen egy friss kedvcsináló is érkezett, amely ismét nagyszerűen megmutatja nekünk, hogy miért is várják sokan az év egyik, ha nem a legjobb játékaként az Indiana Jones and the Great Circle -t.

Nézd nagyban ezt a videót!