Több mint 4 milióan indultak el az Indiana Jones and the Great Circle kalandjára

Az Indiana Jones and the Great Circle december 9-én jelent meg Xbox Series X/S-re és PC-re, a megjelenés óta a Game Pass-szal is elérhető, a Microsoft szerint pedig több mint 4 millió játékost vonzott.

A kalandot a kritikusok és a játékosok is jól fogadták (Game Channel teszt itt ) és úgy tűnik, hogy elég sokan beszálltak. Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója a vállalat szerdai, második negyedéves eredménybeszámolója során kitért a játék korai teljesítményére is.Kijelentette, elragadó kritikákat kaptak az Indiana Jones and the Great Circle re, amelyet. Az egyjátékos, FPS nézetű cím 1937-ben játszódik, Az elveszett frigyláda fosztogatói és Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag című filmek eseményei között.A fejlesztő MachineGames jelenleg a The Order of the Giants című, 2025-ben megjelenő sztori DLC-n dolgozik, valamint az alapjáték PS5-ös változatán, amely idén tavasszal érkezik.