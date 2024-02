Az Embracer állítólag eladja a Saber Interactive-ot, a Star Wars: KOTOR Remake-kel együtt

A Bloomberg friss cikke egy, a tranzakciót ismerő forrásra hivatkozva azt állítja, hogy a Saber Interactive-ot egy magánbefektetői csoportnak adja el az Embracer Group 500 millió dollárért (181 miliárd 845 millió forint).

Az ügylet eredményeként a Saber magántulajdonban lévő vállalat lesz, amely világszerte (beleértve az Egyesült Államokat, Oroszországot és Portugáliát is) összesen mintegy 3500 alkalmazottat foglalkoztat stúdióiban. A Saber a hírek szerint aA remake-et eredetileg a Saber tulajdonában álló Aspyr Media, a Lucasfilm Games és a Sony Interactive Entertainment együttműködéseként mutatták be és 2021 szeptemberében, a PlayStation Showcase eseményen jelentették be , mint PS5 konzol-exkluzív.Azóta elég sok probléma övezi a fejlesztést, de a legutóbbi, tehát a novemberi értesülések szerint az Aspyr több fejlesztője is dolgozik a projekten. Az Embracer Group tavaly júniusában bejelentette, hogy szerkezetátalakítást hajt végre, decemberig 1387 munkahelyet szüntettek meg és több stúdiót is bezártak.