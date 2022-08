Fejlesztőt váltott a készülő Star Wars: KOTOR Remake, új csapat dolgozik a játékon

Úgy tűnik, hogy mégiscsak van remény a KOTOR rajongók számára, a BioWare kultikus Star Wars szerepjátékának, a Star Wars: Knights of the Old Republicnek a felújított verzióját egy kelet európai csapat kapta meg.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Star Wars: Knights of the Old Republic Remake -t fejlesztő Aspyr Media komoly bajba került a fejlesztés során, a stúdió vezetősége elégedetlen volt a projekt haladásával, inkább más projektekre csoportosították át az erőforrásaikat. Bloomberg beszámolója szerint, a demó elkészítésében is részt vettek. A múlt héten az Embracer Group már közölte, hogy az egyik AAA projektje átkerült egyik stúdiójától a másikhoz, de pontos neveket akkor még nem tettek közzé.A döntésben az is közrejátszhatott, hogy az Embracer Group, a Sony Interactive Entertainment és a Disney döntéshozói állítólag elégedetlenek voltak az Aspyr tempójával, ami végül a váltáshoz vezetett. Bízunk benne, hogy a projekt így minél előbb megvalósul, és hogy a rajongók megújult formában térhetnek majd vissza a Star Wars szerepjáték világába.

