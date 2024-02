Az Embracer 29 be nem jelentett játékot törölt félév alatt

Az Embracer Group 2023 júniusában bejelentette, hogy szerkezetátalakítást hajt végre, amely stúdiók bezárását és projektek törlését foglalja magában, most a cég közölte, 29 be nem jelentett játékot töröltek ez idő alatt.

A júniusban véget ért első pénzügyi negyedévben 153 be nem jelentett játék volt fejlesztés alatt a belső és a külső stúdiókban. Ez a szám a második negyedévben 138-ra, a decemberrel zárult harmadik negyedévben pedig 124-re csökkent.Azis jelentette, ami a globális munkaerő mintegy 8 százaléka. Lebontva ez 871 belső játékfejlesztő, 252 belső nem fejlesztő és 264 külső fejlesztő leépítését foglalta magába. A stúdiók száma is csökkent, a belsőké 139-ről 132, a külsőké 59-ről 50.Az Embracer vezérigazgatója, Lars Wingefors csütörtökön azt mondta, hogy a vállalat szerkezetátalakítási terve most lép a "végső szakaszába", de hozzátette, hogy további leépítésekre lehet számítani. További eladásokat, elidegenítéseket szeretnének, amelyek erősíthetik a mérlegüket és tovább csökkentenék a költségeket.