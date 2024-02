A Hogwarts Legacy letaszította a trónról a The Legend of Zeldát

A Nintendo adatai szerint a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 20,28 millió példányban kelt el , beleértve a digitális eladásokat is, míg a Warner Brothers szerint a Hogwarts Legacy eladásai meghaladták a 22 milliót. A, köszönhetően a lépcsőzetes megjelenésnek Érdemes megjegyezni, hogy a Hogwarts Legacy tavaly februárban jelent meg , míg a Tears of the Kingdom három hónappal később, májusban, és kizárólag Switchre. Mindez egyébként azt jelenti, hogy a Switch összes szoftvereladásait tekintve bekerült a tíz legjobb közé.

