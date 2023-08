Átlépte a 18 millió eladást a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

A Nintendo a héten bemutatta pénzügyi eredményeit a költségvetési év első negyedévére vonatkozóan és frissítést tett közzé a világszerte eladott Switchek számáról a konzol 2017-es megjelenése óta.





A cég június 30-iga kiskereskedőkhöz, vagyis április 1. és június 30. között 3,91 millió darabot adtak el és ez 13,9 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az előrejelzésük megegyezik a tavalyi számításukkal, Switch esetében 15 millió, a játékok esetében pedig 180 millió eladást szeretnének.Ha ez tényleg így lesz, akkor 2024. március 31-ig 140,62 millióra nőne a Switch-eladások összértéke. A cég árbevétele 461,3 milliárd jen (1 billió 151 milliárd 239 millió forint) volt, ami 50 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.Kiderült az is, a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ból 18,51 millió darab fogyott és a becslések szerint ebből 15,7 millió példányt adtak el mindössze nyolc hét alatt. A játék eladásai a Nintendo first-party szoftvereinek teljes negyedévi eladásának mintegy felét jelentik, a másik a slágerből, a Mario Kart 8 Deluxeból a negyedév során 1,67 millió darabot adtak el.