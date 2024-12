Acer Nitro V 14 AMD teszt - gamer laptop kellemes külsőben

Gamer laptopokból (is) bődületes mennyiségben válogathatnak a felhasználók, és bár évről évre egyre kevesebb az újdonság, az innováció, azért mindig változtatnak némileg a gyártók a friss setupokban. Az esetek nagy részében persze ez leginkább mindössze frissített, aktualizált hardvert jelent, de vannak kirívó esetek is, amikor az új irányvonal egy egészen új közönséget céloz meg. Ehhez sokszor nem is kell olyan nagy módosítás, elég lehet - mint például esetünkben - egy színváloztatás is, hogy merőben új(nak tűnő) szereplőként vonuljon be a kínálatba az újdonság.

Mostani tesztünk alanya, az Acer Nitro V 14 AMD az Acer Nitro 14 AMD alapjaira épül, és bár az ember első látásra azt gondolná, hogy csak a színben van eltérés, a valóságban a motorháztető alatt is módosítottak az "előd" modell hardverein. Na de kezdjük a dobozzal! A laptop egy, a mai trendeknek megfelelő díszítés nélküli karton csomagolásban érkezik, amely újrafelhasznált anyagokból, és újra felhasználható anyagokból áll.A puritán külsejű dobozt egyszerű kinyitni, a benne megbúvó eszközök ésszerű elrendezésével biztosították a kis méretet. A pakkból kiemelve a Nitro V 14-et rögtön szembetűnik a fedlap közepét szerényen, mégis feltűnő színnel uraló Nitor logó, amely a környezeti fények változására reflektálva többféle árnyalatban képes tündökölni., azonban a csinos dizájn nem ér véget egy tiszta színnel.

A fehér Acer Nitro V 14 AMD minden asztalon kellemesen mutat

A készülék ugyanis kellően kecses, és teljesítményéhez mérten roppant kicsi, nagyon kellemes látványt nyújt az asztalon. A 32,8 x 23,4 cm méretű V 14 laptop csekély 2,1 cm vastagsággal büszkélkedhet, és "mindössze" 1,70 kilogrammot nyom a mérlegen, ami garantálja hogy nem fog leszakadni a hátunk a lan partyk (vagy inkább az otthon és a meló) között ingázó cipekedés miatt. Persze ha valaki az 57 Wh-ás, 4 cellás lítium-ion akkumulátort delejjel megtöltő, 135 Wattos (19,5 V - 6,92 A) teljesítményű tápegységet is viszi magával, ez némileg több, egész pontosan 870 grammal.A laptop egyik oldalán egy HDMI 2.11, egy USB 3.2 (Gen2, Type-A) és egyportot találunk a tápcsatlakozó társaságában, míg a másik oldalon egy USB 3.2 (Gen1, Type-A), egy microSD kártyaolvasó és egy 3,5 mm-es kombinált audio jack csati található egy LAN port és két LED mellett. A készülék hátulján bordázott elemeket látunk, amiből az egyik a forró levegő kivezetésére való, a másik viszont csak díszítő elem.A vezetékmentes csatlakozást a Wi-Fi 6E (802.11ax) és a Bluetooth 5.3 biztosítja. A nálunk járt készülékben nyolcmagos, tizenhat szálas AMD Ryzen 7 8845HS, 3,80 GHz-es CPU (ideiglenes boost frekvenciával akár 5,1 GHz-ig húzható), 6 GB dedikált GDDR6 VRAM-mal ellátott NVIDIA GeForce RTX 4050, 16 GB DDR5 SDRAM és 1 TB M.2 PCI Express NVMe 4.0 SSD kapott helyet. A GPU Boost Clock akár 2455 MHz-re is felkúszhat,

Bár a billentyűzet háttérvilágítása egyszínű, de nagyon eltalált

Ez igencsak impresszív hardver kiépítés a Nitro szériában, ami tulajdonképpen a Predator sorozat előtt foglal helyet a kínálatban. A 14,5"-os (36,8 cm) ComfyView (matt) LCD kijelző In-plane Switching (IPS) technológiát kapott,, ami külön megsüvegelendő.Nos, az már a fentiekből is látszik, hogy teljesítményben nem szenvedünk hiányt, és bár nyilván nem ez technológia jelenlegi csúcsa, az bátran kijelenthető, hogy hosszú évekig meg fogja még állni a helyét bármilyen játék futtatása esetén. Nyilván mi mást is pörgethettünk volna vele elsősorban, mint a frissen megjelent Indiana Jones and the Great Circle -t, ami - ahogy a tesztben is említettük - először nagyon nem akart rendesen futni, de egy patch orvosolta a problémákat és onnantól minden eleme elkápráztatott minket.A híresen gépzabáló játék meg sem kottyant a Nitro V 14-nek, ami előrejelzi, hogy megbízható hardverkonfiggal állunk szemben. Kapott még egy kis Microsoft Flight Simulator 2024 -et is, ami finoman szólva sem a fejlesztés csúcsa PC-n, legalábbis ami az optimalizációt érinti, de

Az hátlap egyik felén kiömlő nyílás, a másik felén csak dísz a redő

Ami feladta a leckét némileg, az az optimalizálást távolról sem ismerő S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , ahol azért tekergetnünk kellett a beállításokat, hogy minden flottul menjen. Bár ennél a játéknál nincs olyan gép, ahol ne kéne valahogy gatyába rázni a megjelenést. Átlagosan 45-55 FPS-t tudtam kicsiholni a maxra, vagy magasra húzott tesztelt játékokból teljes felbontáson DLSS engedélyezése nélkül! Ezt az adatot jóval magasabbra lehet természetesen tornázni, ha tekergetjük a potmétereket, DLSS segítségével pedig kilőnek a számok.No de hol kell keresnünk mégis a kompromisszumot? Nos nem másban, mint a borításban. Az alapvetően műanyag borítás, miatt nem lép a prémium ligába az amúgy nagyon csinos jószág, és bár nincs semmi baj ezzel a fajta borítással, a képernyőfedélnél azért kissé visszaüt az olcsóbb anyaghasználat. A panelt védő fedlap ugyanis egészen könnyen hajlik, úgyhogy vigyázni kell vele, nehogy kárt okozzunk a kijelzőben egy rosszul sikerült mozdulat során. Külön megjegyezném, hogy, ez azért Windowsos hardvereknél nem igazán szokott künnyű lenni.Nyilván itt nem a normális felnyitás - lecsukás metórusra kell gondolni, ott nem érzékelünk ebből semmit, sokkal inkább amikor egy kicsit ragaszkodóbb ujjlenyomatot akarunk agresszívabban letörölni és megfogjuk a szélét, na ott azért érdemes figyelni. Ahogy szállítás közben is arra, hogy ne kerüljön mellé olyasmi, ami nyomhatja a fedlapot. A teszt alatt nem történt semmi probléma, de jobb az óvatosság.

Kényelmes tapipad, és megszokottan jó minőségű billentyűzet

Ujjlenyomat-olvasót nem kapott a Nitro V 14, ahogy 3D-s arcfelismerést sem a Windows Hellohoz, viszont nagyon kényelmesen használható tapipadot azonban igen. Ahogy kellemesen használható billentyűzetet is. Bár az egyes gombok igen közel vannak egymáshoz, hamar rá lehet érezni a használatára, és a használatot megkönnyíti a teljesen átlagos utat bejáró lenyomás is. Mivel gamer laptopról beszélünk, természetesen nem ez a legfőbb szempont egyébként, deA költségcsökkentés oltárán feláldozásra került az RGB billentyűzet, a háttérvilágítást kék színben kapjuk, ami kifejezetten ütős kombináció a fehér géphez. A hűtés egyik beömlő nyílása a billentyűzet fölött kapoott helyet (ahogy fentebb említettem, a kiömlő pedig hátul), a másik fele pedig a laptop alján, ami azt jelenti, hogy nagyon nem ajánlatos nem szilárd felületen használni a gépet, ha nem akarunk túlmelegedést.Mivel nincs érintőkijelző, így értelemszerűen a kijelző kinyitása sem megy vízszintes állapotig, 135 fokig azonban igen, így előadhatjuk a koreai gamerek által kedvelt pózt: egér egy méterre kint jobbra, arcunk pedig szinte a monitorra ráfeküdve. Egy esetleges külső monitor csatlakoztatásáért, 120 Hz-es frekvencia társaságában. Az aksiidő átlagos használattal 4 és fél óra környékén van, játékkal pedig alig egy óra csiholható ki maximum - úgyanúgy mint a hasonló gépek esetében.

Este igen dög látványt nyújt az Acer Nitro V 14 AMD

Bár a billentyűzet, nyilvánvalóan a kompakt méret miatt nem tartalmaz numerikus billentyűket, az MI mánia üdvöskéjét, a Copilot gombot azonban megkapta, amit a jobb CTRL helyén találunk. A billentyűzet korlátozottan beállítható bizonyos funkciók használatára. A jobb felső sarokban a bekapcsológomb és az Acer Nitrosense előhívásához szükséges dedikált billentyű kapott helyet.A viszonylag vastag - bár a szegmensben megszokott - keretbe foglalt matt kijelző 300 nitre képes, ami azt jelenti, hoyg ne ezzel a géppel üljünk ki július közepén a Balcsipartra fortnájtozni. Ez egy teljesen átlagos adat ebben a kategóriőában, ezen nem is akadunk fent, ráadásul általában a szobában játszunk beltérben, ahol bőségesen elég ez. A tükröződésmentes bevonatnak köszönhetően egyébkéntA Nitro V 14 DTS:X felirattal hirdeti büszkén hogy, hiszen ez a térbeli hangot generáló audiotechnológiára utal, ami elméletileg részletes és valósághű hangkörnyezetet hozn létre. Nos, maradjunk az elméletnél, mert a két, a laptop oldalt-alján elhelyezkedő normál hangszóró fizikailag képtelen erre. Persze csodát sosem várunk az ilyen gépeknél, hiszen ezek a tipikus kötelező elemek, és úgyis csapjuk fel a füölest azonnal, amint indulunk a csatába - és ilyenkor máris érvényesül a gépbe épített DTS:X.

A Nitro logó a szivárvány minden színében képes tündökölni a fények hatására

Az Acer Nitro V 14 AMD jelenleg 520 ezer forint környékén mocorog (lehet találni 450 ezer magasságában is egyéb változatot), ami bár nem egy olcsó gép, de azért amit kínál, korrekt ár., és bár a fehér borítás miatt többen azt gondolhatnák, ez egy csajos gamer laptop, de ez nem így van.A Nitro V 14 ugyanis nyugodt szívvel ajánlható bárkinek, aki némi kompromisszummal (borítás, ujjlenyomat-olvasó és érintő képernyő hiánya) szeretne egy kifejezetten dizájnos, kinézetével az átlagból kilógó, közepesen erős gamer laptopot, ami mellé egy elfgadható árcetli is társul.