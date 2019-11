Call of Duty: Modern Warfare teszt

Körülbelül egy hete jelent meg a Call of Duty határokat feszegető legújabb része, a Modern Warfare, de az azt övező botrány-gyanús híresztelések nem tudták megakadályozni a kirobbanó sikerét. Pedig volt belőle néhány: mizéria az Xbox környékén , az oroszoknál , illetve egy-két kényes tartalom körül is felvetette a fejét. Szerencsére a legtöbb nem technikai probléma, így átvészelhető, ameddig nyitott elmével állunk hozzá.

Mielőtt belemennénk a problémásabb, filozófiai eszmefuttatásba, essünk túl a technikai részleteken. A teszt első felében néhány hajmeresztő probléma nézett velem szembe, de mielőtt igazán beleéltem volna magam a negatív kritika megfogalmazásába, a fejlesztők túl gyorsak voltak szövegalkotó képességemnek, és már tolták is az orromba a javítást, így le a kalappal. A legnagyobb "gond" ezzel az, hogy így roppant kevés dolgot tudok a játék szemére hányni.A prezentáció kiemelkedő, bár ez minden csak nem megdöbbentő; nem lenne Call of Duty játék, ha nem lenne. Az átvezető videók fantasztikusak; nevetségesen életszerű reprezentációit látjuk a színészeknek, a mimika, a testmozgás, a szakáll minden egyes szőrszálának az animációja moziszerű élménnyé állnak össze. A játékbeli grafika is hozza azt a magas szintet, amit elvárunk tőle; a Ray Tracing-et érdemes benyomni, mert főleg az éjszakai pályákon nagyszerűen kijön a hatása.

A "Camper" mindig szemmel veri a célpontot... hehe... micsoda? Távozzak a szobából?

Nagyszerű színészi játék és egy hasonlóan jó szinkron teszi még emlékezetesebbé a fent említett videókat. Egyedül a zenével volt piciny probléma, mégpedig hogy az összes számban megtalálható ugyanaz a komor, kietlen motívum, ami ugyan rendkívül hangulatossá teszi azokat, de sajnos kissé repetitívvé is. Ez legyen a legnagyobb baj, hisz egyébként sem sokat fogtam fel a kompozíciókból a játékmenetnek hála.A senkit sem meglepni, hogy a kampány és a multizás alatt rengeteget fogunk menni és lőni, ám a készítők tudták, hogy nem lehet ennyiben kimeríteni a tartalmat, ezért rengeteg lehetőséggel látják el a játékosokat, függetlenül attól, hogy szólóban vagy többedmagunkkal szeretnénk hentelni. Lesz a klasszikus, kommandós stílusú pályákon kívül lopakodós (bár ne számítsunk Splinter Cell-re), rajtaütéses küldetés is, és többször kell majd civileket a biztonságba kalauzolni. A multiról majd lejjebb.A pályák alapvetően nem hosszúak, ebből fakadóan gyorsan váltakoznak a helyszínek, úgyhogy. Ám a kampányt lezáró stáblista nem vet véget a történetnek; egy "fanservice"-el megspékelt utóvideó csap le ránk ekkor, mely egyben a Special Ops játékmód kezdete is. Itt régi nevek köszönnek vissza, illetve egy újabb főgonosz és rengeteg új kihívás nyílik meg a vállalkozó szellemű kalandorok számára, kik barátaikkal vállvetve mehetnek neki a megnyíló hadműveleteknek és misszióknak.

Röntgenlátás híján a meglékelt ajtón kell kukkolni.

A Spec Ops és a Multiplayer módban fejlődő karakter- és fegyverszintünk egyben számolódik, így az "unlock"-olható extrákat még gyorsabban el tudjuk érni. Új karakterek, rengeteg fegyver, kiegészítő és esztétikai plusz van eldugva a játék bugyraiban. Nekünk csupán annyi a dolgunk, hogy a különböző kihívásokat, napi küldetéseket teljesítsük, illetve sokat játsszunk, hisz a legalapvetőbb előfeltétele a jobb cuccoknak a magas profil szint.A fegyvereink kiegészítőire, fejlesztéseire szintezésük révén tehetünk szert, de. Az előbbiekből nincs túl sok, de annál számottevőbb tud lenni a lehívható fedezék, vagy automata gépágyú, míg az utóbbiak a profilunk szintnövekedésével nyílnak meg, és bizonyos számú ellenfél egymásutánban történő lelövése után használhatóak.

Eme mágikus lézermutogató rakétákat idéz be; szegény helikopáter.

Különféle légi és páncélos támogatást, illetve akár nukleáris csapást is le lehet így hívni; azonban valamiért mégsem erre a támadási lehetőségre ugrottak rá a Modern Warfare szapulói, hanem, egyébként teljesen jogosan, a fehér foszfor bomba jelenlétére.Érthető persze az ellenszenv, hisz nem éppen az emberséges hadviselés ismérve a foszfor, amit ráadásul gond nélkül helyettesíthettek volna valamiféle egyéb, szőnyegbombázós képességgel, de mint majd lentebb is láthatjuk,Visszatérve a játékmódokra, meglepően változatos repertoárral kecsegtet a többjátékos opció, habár a leggyakrabban a "Quick Play"-t fogjuk nyomogatni; ekkor egy véletlenszerű pályára és módba dob a rendszer, mely nekem leggyakrabban a "Domination" volt, ahol stratégiai állomásokat kell elhappolni az ellenfelek elől, melyek pontokat termelnek, és egy adott mennyiség összegyűjtéséig tart a forduló.

Mi Atyánk, ki vagy a ... basszus ez a hold.

De van itt "Team Dathmatch" (aki többet öl, az nyer), "Cyber Attack" (klasszikus bombalerakós, csak EMP-vel), "Search and Destroy" (állás támadása vagy megvédése, felváltva), és végül, de nem utolsósorban "Headquarters" (bázisfoglalós; akié a bázis, az nem éled újra). Ezek, hála annak, hogy nincs alapjáraton fix újraéledési pont, így bármikor megjelenhetünk egy elfoglalandó bázis mellett, vagy egy túlságosan is letáborozott ellenfél mögé.A "Quick Play" csapatorientált játéktípusain kívül választhatjuk a "Free-for-All"-t (mindenki mindenki ellen), a "Ground War"-t (gépkocsikkal megspékelt nagyobb szabású hadműveletek), a "Gunfight"-ot (kis csapatos arénameccsek) és a "Realism"-et (ahol csak mi és a fegyverünk látszódik a képen, semmi egyéb segítség). Nem fukarkodtak a készítők a lehetőségekkel.

Van itt minden: kávézó, katedrális(alap) és fura nevű ellenfél.

Rendkívül szórakoztató, és némileg addiktív; ezzel lehetne jellemezni a legújabb Call of Duty-t, ha csak két szót kellene használnom, és nem meglepő egyáltalán, hogy csupán pár nap elég volt, hogy rekordmennyiségű bevételt termeljen. Azonban nem lehet elsiklani a média által vitatott részletein a kampánynak, így néhány szóban megemlékeznék ezekről is, természetesen "spoiler"-mentesen.A történet, egyáltalán nem meglepő módon, az amerikai patriotizmus csúcsáról,. A készítők alapos munkájának végeredménye autentikusan visszaadja ezt az élményt; a katona állandó készenlétben van, hisz bármikor élet-halál küzdelemben találhatja magát, ahol tiszta fejjel kell villámgyors döntéseket hoznia, és sajnálatos módon ezek a döntések nem feltétlenül lesznek a legjobbak.Mindenki kedvenc visszatérő szereplője, Price kapitány szavai illusztrálják a helyzetet a legjobban: "Ha az ember leveszi a kesztyűit, akkor bizony bemocskolódhat a keze".; mikor vallatás, vagy rajtaütés közben kell ártatlanokra fegyvert szegezni, és talán a ravaszt is meghúzni, akkor nem csoda, hogy sokan elgondolkoznak a metódus etikus mivoltán, és a játék üzenetén.

Banyek, Sanyi, nem így kell halottnak tettetned magad.

Azonban a program már az elején leszögezi, hogy bizonyos jelenetek durvák lesznek, ráadásul ezek átugrására nincs lehetőség, csupán az enyhítésükre. Itt nem az a helyzet, mint a Modern Warfare 2 hírhedt "No Russian" pályáján, ahol az öncélú civil mészárlásnál talán kissé elveszett a jelenetnek az üzenete. Itt sokkal inkább átérezhető, hogy miért kell úgy cselekednünk, ahogy, illetve, ha nagyon elviccelnénk ezt a dolgot, akkor a játék nem rest negatív értékelést adni az elmeállapotunkról.Tagadhatatlan, hogy a franchise legújabb iterációjában is van néhány megkérdőjelezhető eset, ahol a sokkoló jelenetek látszólag csak a sokkhatásért vannak, de ez a háború elengedhetetlen velejárója.az egyetlen "szent cél" érdekében, mely a béke és a biztonság fenntartása. Így már kicsit érthető az oroszok ellenszenve a játék iránt, mivel az egyik főgonosz az ő országukból került ki.

A bal oldali kis "chat" mutatja, hogy előttünk nemrég még három rosszaság táborozott.

Természetesen a Modern Warfare nem más, mint egy játék; a jelenetek lehet, hogy a valóságból kaptak ihletet, de akkor sem többek egy szórakoztató ipari termék tartalmánál, és aki azt hiszi, hogy a készítők ezt egy követendő életformaként hirdetik, neagyisten azt állítja, hogy a program romanticizálja a háborút, az valószínű egy percet sem játszott vele. A túlélés, és a küldetés teljesítése nem jár grandiózus győzelmi harsonával; csupán a következő misszió leírásával, hisz mindig lesz új gonosz, akit le kell vadászni.Ez talán a legnagyobb erénye a Call of Duty: Modern Warfare -nek. Nem köntörfalaz, nem mismásol, hanem beránt az akció közepébe, és könyörtelenül megmutatja, hogy mi történik, ha elveidet kicsavarva kell felvenned a harcot olyanokkal, akiknek eleve ki volt az már csavarodva.A kampány megragad, a Spec Ops és a Multi pedig megtart, és nem fogunk egyhamar kifogyni a tennivalókból, hisz úton vannak már az új tartalmak; Price kapitány története messze nincs még befejezve.